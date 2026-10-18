黃世杰北桃競總成立 賴清德批張善政心不在桃園

民進黨桃園市長參選人黃世杰北桃園競選總部今天成立，賴清德總統與前總統蔡英文都出席為他站台，賴清德表示桃園市長張善政的學經歷很好，但他的心不在桃園。

賴清德強調當時徵召人選時一定要年輕、高學歷、並且在地化，黃世杰就是這樣的人選。他也強調黃世杰一路以來都是頂尖的成績，條件不比沈伯洋、蘇巧慧差，如果雙北能贏，桃園也一定要贏，北北基桃對台灣很重要，桃園的條件很好，同時有空港跟海港，上市櫃前500大有三分之一在桃園，工商能力也很強，未來桃園市一定指日可待。