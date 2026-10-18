江啟臣、郭子乾扮韓國瑜夜逛一中商圈開直播 年輕人獲簽名買熱狗回贈

國民黨台中市長參選人江啟臣今天晚間在藝人郭子乾扮演立法院長韓國瑜陪同下逛一中商圈，同時進行外景直播。他兩人在商圈內開直播時，引起許多年輕人主動站在身後互動，還提供好吃店家交流。江啟臣因為就是台中一中畢業，還回憶起以前從圍牆邊買豐仁冰吃的往事。

江啟臣遇到一個正打算要騎車離去年輕人，握了手之後，年輕人主動提及「我媽媽支持你」江也馬上向在在遠處的年輕人媽媽打招呼致意。兩人直播時，在直播台後方的年輕人主動加入，讓場面增色不少。

直播後，北區市議員陳文政、陳政顯都主動到場陪同江啟臣一同逛商圈。有兩位年輕人都拿了T恤請江啟臣和郭子乾簽名，雙方互動熱切。

今晚一中商圈人群多，互動過程中，江啟臣等人也發現，年輕人中有彰化秀水國中、雲林科大和一群畢業旅行從台南來台中的年輕人，以及還有台北來的。

許多人也跟著江啟臣一行一起逛。還有一位外籍女子要求與江啟臣合影，還祝江順利當選市長，現場引起一陣驚呼。有位年輕人簽了名，還特別買了兩根薯條熱狗來回請江啟臣和郭子乾，讓兩人大為感動。一位婦人也拉著江啟臣的手說「一定要全壘打」且會替他拉票。

江啟臣說，當年從台中一中畢業，只想說大學畢業後找個工作，沒有想過會從政，今天還回到一中商圈拜票。未來會進一步改善一中商圈的停車等問題，同時也會結合國際會展中心，挹注更多的資源，帶來更多商機，讓一中商圈獲得更大的發展。

國民黨台中市長參選人江啟臣晚間在藝人郭子乾扮演立法院長韓國瑜陪同下逛一中商圈，年輕人加入直播交流好吃的店。圖／截取自直播畫面