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北桃園競總成立破萬人 黃世杰猛攻桃園交通再邀張善政辯論

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚成立北桃園競選總部，致詞猛攻桃園交通問題，並再度向市長張善政喊話公開辯論。記者朱冠諭／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚成立北桃園競選總部，致詞猛攻桃園交通問題，並再度向市長張善政喊話公開辯論。記者朱冠諭／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚在桃園區舉行北桃園競選總部成立大會，破萬名支持者湧入會場，前總統蔡英文、賴清德總統等綠營要角接力站台。黃世杰致詞時點名幽靈公車、機捷運能、龍潭轉運站及捷運綠線進度等問題，砲轟市長張善政未正視市民通勤痛點，並再邀張善政公開辯論，強調要「把時間還給市民」。

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黃世杰北桃園競選總部成立大會晚間在朝陽森林公園登場，舞台前方及周邊空間擠滿人潮，現場不乏年輕面孔。交通部長陳世凱、行政院秘書長張惇涵先後致詞，蔡英文、黃世杰及賴清德接續登台，桃園市議員組成的「桃園隊」也集結站台，共同高喊口號，為黃世杰拉抬選情。

黃世杰表示，桃園是北台灣工商發展重鎮，航空、物流、傳統及高科技產業聚集，產業發展帶動人口增加，也推升通勤需求，交通已成為許多桃園人的生活痛點。他近期走訪基層，接獲民眾反映幽靈公車、社區汙水接管、工作權益及治安等問題，其中交通更是市民最直接的日常感受，「我們不應該把人生浪費在交通的混亂上。」

黃世杰說，龍潭轉運站啟用後，部分民眾反映原有公車路線調整，反而增加轉乘及通勤時間，甚至有人因此被迫請假，市府至今仍未充分回應，桃園多條公車路線近期也傳出脫班、班次消失等問題，市府卻宣稱公車準點率高，與不少市民實際搭乘經驗存在落差。

黃世杰提到，機場捷運通車後兼具機場接駁及地方通勤功能，隨A7、A9等站周邊人口及使用需求增加，尖峰時間已有民眾反映上不了車，議員要求市府增購車輛、增加班次，市府卻認為目前運能仍足以支應多年，沒有立即購置新車需求，這樣的說法無法回應市民每天面對的通勤困境。

黃世杰表示，日前台北市長蔣萬安提出松山機場遷移議題，張善政表態支持相關規畫，若未來運量移往桃園，勢必牽動桃園機場及聯外運輸；桃園市民已面臨機捷尖峰運能壓力，張善政應優先說明如何改善現有問題，而不是等到其他縣市提出需求，才開始關注桃園的運輸量能。

黃世杰強調，他主張重新徹底整頓公車資訊系統，消滅幽靈公車，重新盤點公車路線及站點，建立更完整路網，重新布局轉運站與轉運節點，逐步增加跨區及環狀路線，同時加速軌道建設，提升大眾運輸使用率，並讓交通資訊公開、透明且正確，「讓大家看得到車、搭得上車。」

黃世杰說，他近期持續追問捷運綠線工程進度，包括部分工程是否曾停頓、是否影響整體通車期程，以及市府設定的階段性目標能否如期完成，但至今未獲得清楚答案，這些都是市民關心的市政問題，市府有責任說明，不能將外界質疑解讀為「唱衰桃園」。

黃世杰表示，他多次邀請張善政參加辯論，並非因為自己喜歡辯論，而是民主選舉應讓市民更聚焦了解市政現況，討論桃園未來發展，張善政面對相關問題仍未正面回應，「已經執政四年的市長」應向市民說明施政成果及爭議。

黃世杰強調，桃園是他的家，他與許多市民一樣，要煩惱孩子就學、未來通勤及家庭生活，選擇黃世杰不是累積仇恨與對立，而是希望共同解決家鄉問題，選情正在加溫，只要更多人站出來，「我們再努力一點，一定可以創造屬於自己的勝利。」

民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚舉行北桃園競選總部成立大會，賴清德總統、前總統蔡英文等人接力站台，為黃世杰拉抬選情。圖／黃世杰競辦提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚舉行北桃園競選總部成立大會，賴清德總統、前總統蔡英文等人接力站台，為黃世杰拉抬選情。圖／黃世杰競辦提供

黃世杰 張善政 辯論 2026九合一選舉 桃園市選舉

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