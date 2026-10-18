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蔡英文到桃園站台力挺 讚黃世杰做這些事看出有領導人特質

聯合報／ 記者鄭國樑朱冠諭／桃園即時報導
前總統蔡英文今晚為民進黨桃園市長參選人黃世杰站台。記者朱冠諭／攝影
前總統蔡英文今晚為民進黨桃園市長參選人黃世杰站台。記者朱冠諭／攝影

前總統蔡英文今晚到桃園市，為黃世杰北桃園競選總部成立大會站台，除了肯定黃世杰的表現，也提到她先前和黃世杰走訪大溪，她給黃世杰兩個期許，一個是要他減重，現在他真的瘦很多，還有一個期許是「我都選上總統了，他也要選上市長」。

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蔡英文表示，桃園要對自己有信心，她昨天到高雄，大家都知道過去講到高雄就是港口和石化產業，現在高雄已經不一樣了，過去中油煉油廠的土地，現在成了台積電生產基地，兩奈米晶片量產。土地整治、產業規畫、招商投資很多問題需要解決，這不是宣布一個計畫就會自己完成，需要中央地方合作，也要雙方有決心處理。

蔡英文指出，四年可能錯過很多機會，桃園鄉親應該有很深的感受，過去幾年市府有沒有把握這些條件，為城市創造更多機會，她不希望桃園進步停留在過去回憶，不希望桃園的未來繼續等待，因此今晚一定要來桃園，把她最疼惜的台大法律學弟託付給大家，就是黃世杰。

蔡英文說，她在美國演講，自己提到有些人說自己很無趣，不過做一個領導人，有時候確實無趣比較好，一個領導人需要多一點耐心，遇到問題不是只有批評，也不是講漂亮的話，而是坐下來找到解決的方法。她強調在黃世杰身上看到領導人的特質，他過去協助市府整理超過1000多項自治法規，到了立法院也受到肯定，法務部次長任內還投入犯罪被害工作，航空城拆遷戶遇到安置問題，黃世杰也積極協調地方中央，他知道國家建設要往前走，受到建設影響的人也要照顧好，這就是做事情的態度。

蔡英文說，她過去當總統，中央核定桃園鐵路地下化，支持桃園捷運綠線動工，核定桃園捷運棕線綜合規畫，支持鐵路地下化超過1000億元經費，中央負擔75％，減輕桃園負擔，讓重要建設往前走，現在賴清德總統和行政團隊也繼續推動桃竹苗大矽谷計畫，這方案對台灣很重要，AI和下一世代科技一直出現，要趕上發展，尤其是人才、基礎設施，才有大矽谷計畫。

蔡英文也提到過去常常向國際社會解釋為什麼台灣重要，為什麼其他國家要支持台灣，總要給人家理由，理由很簡單，因為現在全世界需要台灣半導體，全世界需要台灣的科技產業；但是台灣厲害的不是只有先進科技，還有很 重要的能力，就是把新的技術很快地做成產品，而且大量生產，不斷調整，這件事情講起來很簡單，但全世界沒有幾個國家做得到。

民進黨桃園市長參選人黃世杰北桃園競選總部成立大會今天在桃園區朝陽公園舉行。記者朱冠諭／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰北桃園競選總部成立大會今天在桃園區朝陽公園舉行。記者朱冠諭／攝影

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