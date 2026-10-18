蔡英文到桃園站台力挺 讚黃世杰做這些事看出有領導人特質

前總統蔡英文今晚到桃園市，為黃世杰北桃園競選總部成立大會站台，除了肯定黃世杰的表現，也提到她先前和黃世杰走訪大溪，她給黃世杰兩個期許，一個是要他減重，現在他真的瘦很多，還有一個期許是「我都選上總統了，他也要選上市長」。

蔡英文表示，桃園要對自己有信心，她昨天到高雄，大家都知道過去講到高雄就是港口和石化產業，現在高雄已經不一樣了，過去中油煉油廠的土地，現在成了台積電生產基地，兩奈米晶片量產。土地整治、產業規畫、招商投資很多問題需要解決，這不是宣布一個計畫就會自己完成，需要中央地方合作，也要雙方有決心處理。

蔡英文指出，四年可能錯過很多機會，桃園鄉親應該有很深的感受，過去幾年市府有沒有把握這些條件，為城市創造更多機會，她不希望桃園進步停留在過去回憶，不希望桃園的未來繼續等待，因此今晚一定要來桃園，把她最疼惜的台大法律學弟託付給大家，就是黃世杰。

蔡英文說，她在美國演講，自己提到有些人說自己很無趣，不過做一個領導人，有時候確實無趣比較好，一個領導人需要多一點耐心，遇到問題不是只有批評，也不是講漂亮的話，而是坐下來找到解決的方法。她強調在黃世杰身上看到領導人的特質，他過去協助市府整理超過1000多項自治法規，到了立法院也受到肯定，法務部次長任內還投入犯罪被害工作，航空城拆遷戶遇到安置問題，黃世杰也積極協調地方中央，他知道國家建設要往前走，受到建設影響的人也要照顧好，這就是做事情的態度。

蔡英文說，她過去當總統，中央核定桃園鐵路地下化，支持桃園捷運綠線動工，核定桃園捷運棕線綜合規畫，支持鐵路地下化超過1000億元經費，中央負擔75％，減輕桃園負擔，讓重要建設往前走，現在賴清德總統和行政團隊也繼續推動桃竹苗大矽谷計畫，這方案對台灣很重要，AI和下一世代科技一直出現，要趕上發展，尤其是人才、基礎設施，才有大矽谷計畫。

蔡英文也提到過去常常向國際社會解釋為什麼台灣重要，為什麼其他國家要支持台灣，總要給人家理由，理由很簡單，因為現在全世界需要台灣半導體，全世界需要台灣的科技產業；但是台灣厲害的不是只有先進科技，還有很 重要的能力，就是把新的技術很快地做成產品，而且大量生產，不斷調整，這件事情講起來很簡單，但全世界沒有幾個國家做得到。