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人生起點！沈伯洋大洋流車掃五分埔出發 重機、路跑團熱情跟車
民進黨台北市長參選人沈伯洋第二場「大洋流計畫」車掃在松山信義出發，選在沈伯洋出生地松山區五分埔，沈表示，這次車掃出發點也是他人生的出發點，很感謝大家願意來陪他車掃，雖然多次宣導不要跟車但仍有熱情支持者組成重機、鐵馬、路跑團，在外援應援，場面相當熱情。
今天第二場從松山區五分埔公園出發，在中午就有民眾聚集於此，接近傍晚5時包含五分埔周邊、永春捷運站等車隊行經沿線都聚集人潮，而沈的親戚們也早早在加油點等待為沈加油打氣，場面十分壯觀，考量到第一場有大批車隊跟車及支持者放鞭炮情形，沈團隊也特別呼籲定點等待、不要跟車、施放易燃物等。
除了沈伯洋外，包含競總副主委吳怡農、立委陳培瑜，選區議員及參選人許淑華、洪健益、張文潔、郭凡等人也都到場，而抵達民權公園後預計也將提出在地政見，現場也從傍晚陸續有大批民眾到場。
實際觀察，今天多數民眾配合在加油點等待，沿途也未有民眾施放易燃物，宣導收到實際效果，車隊狀況雖然仍有但少了很多，還有民眾改組鐵馬團、路跑團沿路跟著車隊掃街，原先預計18時30分抵達會場沈伯洋，也因為支持者熱情應援，沈抵達時間也有所耽擱，約19時17分抵達會場。
沈伯洋表示，這次讓大家可以認領沿路路段，人數就比較平均比較不容易有外溢到車道情形，到民權公園對於當地草地維護等，從昨天晚上就開始進行，加上周邊居民住得比較近，也有發傳單提醒活動可能會有一些聲音，盡量不希望打擾大家，但又很希望溫暖還有政見能夠被聽見。
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