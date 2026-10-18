競總成立藍白大咖力挺 高虹安細數政績、零債務反擊莊競程

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總，藍白大咖齊聚力挺。高虹安感嘆，這幾年政治考驗比念書、考試、工作加起來還艱難，更反擊對手莊競程猛攻「建設大停擺」，細數通學步道、新校舍等成果，反問「是莊不懂，還是莊作沒看到？」

高虹安今天成立競選總部暨後援會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲，以及台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴及跨黨派多位立委到場站台，展現藍白力挺高虹安連任氣勢。

高虹安致詞感嘆，這幾年來政治給她的考驗，比過去念書、考試、工作加起來還要艱難，有時做了100件事，別人只要一句沒有根據的指控，透過媒體、網路大肆抹黑、宣傳、醜化，彷彿所有努力都能被抹去，她也曾被迫暫時離開自己熱愛且珍惜的工作崗位。

她提到，去年7月26日罷免投票，共有12萬4360名新竹市民投下不同意票，創下全國最高票數，讓她在最艱難時刻感受到市民的信任與溫暖。

高虹安也把矛頭對準民進黨，人家說三人成虎，現在三個網路帳號就成「唬」了，去年罷免期間滿街看板宣稱「罷免沒有通過，大家的財產歸零」，結果罷免未過，股市不僅創新高，新竹市政成果也創新高，批評不應為政治利益恐嚇市民。

針對民進黨新竹市長參選人莊競程近期猛攻新竹「建設大停擺」，高虹安也火力全開反擊。她指出，兒少家庭福利館10月14日才開工，全市已有25條通學步道完工啟用，建功、培英、光武及港南國小新校舍陸續完成，數位實驗高中也已創校，棒球場改善工程亦完成。

高虹安反問，當孩子都已走進新教室，民進黨參選人卻仍稱新竹沒有建設，「莊先生，是莊不懂，還是莊作沒看到？」

高虹安並細數任內市政成果，強調市府4年來清償100餘億元債務，達成30年來首度零債務，並持續推動交通、教育、幼兒及老人福利等政策。

成立大會上，高虹安也頒發聘書並授旗給里長、勞工、教師、青年、家長、農漁業、工商業、客屬、義警及義消等數十個後援會，凝聚支持力量力拚連任。

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總，藍白大咖齊聚力挺。記者黃羿馨／攝影

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總，藍白大咖齊聚力挺。記者黃羿馨／攝影

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總，藍白大咖齊聚力挺。記者黃羿馨／攝影

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總，藍白大咖齊聚力挺。記者黃羿馨／攝影