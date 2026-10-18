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蘇清泉拋敬老金65歲就能領 周春米陣營：財源要精算、不能排擠世代

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天是九九重陽節，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（中）今提出，縣府重陽敬老慰問金要年滿90歲才能領取，主張將門檻降至65歲，發放金額比照高雄市。記者劉星君／攝影
今天是九九重陽節，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（中）今提出，縣府重陽敬老慰問金要年滿90歲才能領取，主張將門檻降至65歲，發放金額比照高雄市。記者劉星君／攝影

今天是九九重陽節，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今指出，屏東縣高齡人口比率超過兩成，縣府重陽敬老慰問金要年滿90歲才能領取，主張將門檻降至65歲，發放金額比照高雄市。周春米競選總部總幹事、立委徐富癸說，社福政策須兼顧財政紀律，精算財源，避免排擠其他世代福利，不能只談增加福利，卻忽略財政負擔。

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蘇清泉表示，依2025年內政部統計，屏東縣65歲以上人口占22.39%，高齡化程度居全台第五，平均餘命僅77.4歲，低於全國平均81.27歲，更比台北市83.98歲少了6.58歲。屏東人口老化嚴重，縣民平均壽命又偏低，更應透過制度照顧長輩。

蘇清泉指出，屏東縣府重陽敬老慰問金以90歲為請領門檻，符合資格者約6500人，占全縣人口僅0.85%，與其他縣市從65歲或70歲起發放的制度存在落差，應降低門檻，讓更多長輩受惠。

蘇清泉重申擴大敬老卡使用範圍，讓長輩可在超商、超市兌換雞蛋、牛奶及肉品，並由政府主動送卡到府，減少申辦不便。

周春米競選總部總幹事、立委徐富癸說，所有福利政策須一體考量，遵守財政紀律，精算財源，不排擠或增加其他世代負擔原則下，通盤考量執行。就像任何企業、甚至醫院，要為員工加薪、加福利，也要算財政能不能負擔？不可能為幫某部門加福利，就要求其他部門增加業務收入來支應，這不合理，也不公平。

依現行規定，屏東縣90至99歲長者每人發放2000元，百歲以上1萬元；高雄市65至89歲每人1500元、90至99歲5000元、百歲以上1萬元。

蘇清泉 周春米 重陽節 2026九合一選舉 屏東縣選舉

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