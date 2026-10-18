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蘇巧慧成立南新莊聯合競總 蕭美琴站台力挺喊話：最後一哩路別大意

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蕭美琴呼籲鄉親支持蘇巧慧。記者黃子騰／攝影
蕭美琴呼籲鄉親支持蘇巧慧。記者黃子騰／攝影

副總統蕭美琴今天下午出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧南新莊聯合競總成立大會，蘇巧慧表示自己從小在豐年街長大是新莊的女兒，若當市長將串聯新莊廟街、中港大排、國家電影及文化中心與宏匯廣場，並在國家電影及文化中心打造三金博物館。

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蘇巧慧今天下午4時30分與新北市議員林秉宥、翁震州，市議員參選人吳奕萱、陳岱吟，於福營國中舉辦南新莊聯合競選總部成立大會，現場湧進近2千名鄉親到場力挺。蘇巧慧致詞時表示自己從小在豐年街長大，是新莊的女兒，11年前第一次參選時還是政治素人，到現在已經擔任3屆立委，並特別感謝立委吳秉叡，稱他是最好的學長、老師。

蘇巧慧接著也介紹市議員翁震州、林秉宥，2人在政治圈有20年以上服務的經驗，而市議員參選人陳岱吟、吳奕萱也擔任助理至少10年，呼籲新莊鄉親支持4人一起進入新北市議會來替新莊服務。

蘇巧慧說，要讓新莊從廟街、中港大排、國家電影及文化中心、宏匯廣場連結成一個廊帶，再加上濕地公園。所以廟街的文化要復興，中港大排旁邊的濕地要擴大讓綠地增加，國家電影及文化中心要變成國家的三金博物館，讓金馬、金曲、金鐘都以新莊為中心。

蘇巧慧表示，新莊不只是只有傳統市場面臨轉型的問題，甚至還有很多的中小企業也都在新莊設廠，蘇巧慧提出應該要跟電商、物流結合，用新的行銷概念，讓傳統產業能夠再升級。因為新莊撐起了台灣過去的經濟奇蹟，在現在的AI科技熱潮之下，中小微企業依然是我們的根本，所以要挺這群做工的人，補助要多，要讓中小微企業可以再度轉型。

副總統蕭美琴到場站台時表示，蘇巧慧是她在立法院的學妹，蘇巧慧在立院問政領域廣泛，涵蓋教育文化、社會福利、健康環境、經濟產業及農業，也熟悉新莊與新北各地的發展，還走訪各區傾聽民眾意見，不只是跟新莊有濃厚的情感，更從她的專業視角來思考新莊未來發展的藍圖。

蕭美琴指出，賴清德總統最近在國慶慶祝大會提到，台灣就像是一個山巔之城，建在許許多多台灣百姓長期的汗水跟努力以及我們所塑造的世界級的經濟成果之上。台灣有閃亮耀眼的成績，但同時也遭遇到的挑戰，這個山巔之城在新北更需要大家跟巧慧一起來守護。

蕭美琴說，賴清德是狗派，自己是貓派，但蘇巧慧不是貓，而是另一種動物「水獺媽媽」，集結了貓狗派都有的溫暖親切，集結了對新北市長未來所需要行動力跟創新。不但是重視教育重視兒童、守護大家安全的好媽媽，同時也是創新裡面可以突破框架，又具有行動力會做事。

蕭美琴指出，蘇巧慧提出新莊特別重視的影視娛樂、文化體育、交通、傳統商圈未來的發展，雖然各種跡象都顯示蘇巧慧會贏，但最後一哩路千萬不要大意，呼籲鄉親讓蘇巧慧高票當選。

蘇巧慧進場時受到在場民眾熱情歡迎。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧進場時受到在場民眾熱情歡迎。記者黃子騰／攝影

副總統蕭美琴站台力挺蘇巧慧。記者黃子騰／攝影
副總統蕭美琴站台力挺蘇巧慧。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與民進黨新北市議員參選人舉辦南新莊聯合競選總部成立大會。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與民進黨新北市議員參選人舉辦南新莊聯合競選總部成立大會。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與支持者擊掌致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與支持者擊掌致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧 蕭美琴 南新莊 2026九合一選舉 新北市選舉

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