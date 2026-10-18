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蔡英文、卓榮泰力挺雲林劉建國 張秀卿台上落淚談近況：勇敢向前

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
歌手張秀卿也來相挺在歌聲中潸然淚下，提及自己最近發生的事，但她會和劉建國一樣意志堅定勇敢向前，所以才專程來相挺，全場感動。記者蔡維斌／攝影
歌手張秀卿也來相挺在歌聲中潸然淚下，提及自己最近發生的事，但她會和劉建國一樣意志堅定勇敢向前，所以才專程來相挺，全場感動。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天下午成立虎尾競選總部，前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、競選總督導蘇治芬到場站台，數千支持者為劉建國打氣，壯大聲勢，現場凍選聲不斷，士氣高昂。歌手張秀卿也來相挺在歌聲中潸然淚下，提及自己最近發生的事，但她會和劉建國一樣意志堅定勇敢向前，所以才專程來相挺，全場感動。

2026九合一選舉

蔡英文送給劉建國一個木製大陀螺，要雲林動起來、大轉型改變雲林，她推崇劉建國立委任內爭取的諸多重大建設包括推動「農業三法」保障農業和農民，國家高齡醫學暨健福祉研究中心、台大二期擴建及濁水溪治砂，打造雲林健康大縣，她雖已卸任，但將來還可運用自己人脈幫劉建國實現政見和理想，所以要大家全力支持，讓雲林更進步。

卓榮泰除要劉建國自己要選好，也要幫議員都選上，「不然就得比我現在更勇敢！」，他也細數劉建國多年對雲林的重大貢獻，更擘畫智慧科技農業雙心園區及把已停辦的環球科大打造成國內AI人才培育基地，行政院將全力支持，讓劉建國順利開創「雲林八好」即醫療品質好、工作收入好、老少照顧要好、青年發展要好、少年人培養要好、交通建設要好、農民收入要好，有了這7好「雲林山水一定好」。

由於現場也出現洋流飄帶和大旗，卓榮泰說，難道台北洋流也流到雲林了！沈伯洋的「洋」、劉建國的「劉」就是洋流，劉建國是為人民而不是為家族或派系，雲林的勝利就是全台灣洋流的勝利，請大家全力支持劉建國。

劉建國也發表未來雲林的大建設和大計畫，他說做到做到，請鄉親再勇敢一次，和他一起往前走，「讓台北順起來，雲林動起來」。全場情緒激昂，凍蒜聲不斷，把選情拉到最高。

對於民進黨包括兩位前後任總統相繼到雲林為劉建國造勢，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡強調，她仍選擇按自己既定行程勤跑基層「卡實在！」，她說，自己一直以來積極聽取民意，在立法院替弱勢發聲爭取權益，雲林鄉親就是她的最佳助選員。

她指出，自參選以來提出很多政見，就是希望在雲林縣長張麗善打造的基礎之上持續努力，十月廿三日晚間她將在虎尾成立聯合競選總部，屆時雲林女婿、立法院長韓國瑜將專程來站台，為打造雲林農工商科技大城共同努力。

蔡英文到雲林拉抬劉建國聲勢，全場情緒高昂，展現小英魅力。記者蔡維斌／攝影
蔡英文到雲林拉抬劉建國聲勢，全場情緒高昂，展現小英魅力。記者蔡維斌／攝影

蔡英文到雲林拉抬劉建國聲勢，全場情緒高昂，展現小英魅力。記者蔡維斌／攝影
蔡英文到雲林拉抬劉建國聲勢，全場情緒高昂，展現小英魅力。記者蔡維斌／攝影

前總統蔡英文送給劉建國一個木製大陀螺，象徵以陀螺轉不停的精神，讓雲林轉型動起來。記者蔡維斌／攝影
前總統蔡英文送給劉建國一個木製大陀螺，象徵以陀螺轉不停的精神，讓雲林轉型動起來。記者蔡維斌／攝影

蔡英文到雲林拉抬劉建國聲勢，全場情緒高昂，展現小英魅力。記者蔡維斌／攝影
蔡英文到雲林拉抬劉建國聲勢，全場情緒高昂，展現小英魅力。記者蔡維斌／攝影

行政院長卓榮泰力挺劉建國，將大家攜手打造更優質的「雲林八好」。記者蔡維斌／攝影
行政院長卓榮泰力挺劉建國，將大家攜手打造更優質的「雲林八好」。記者蔡維斌／攝影

劉建國成立虎尾競總及海線大團結，數千支持者到場力挺。記者蔡維斌／攝影
劉建國成立虎尾競總及海線大團結，數千支持者到場力挺。記者蔡維斌／攝影

卓榮泰 蔡英文 劉建國 2026九合一選舉 張秀卿 雲林縣選舉

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