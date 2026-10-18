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盧秀燕證實接任蔣萬安競總主委 江啟臣：能者多勞、全力支持
台北市長選戰布局備受關注。針對外界高度關心的競選總部人事安排，台中市長盧秀燕今受訪時親口證實，自己已經正式接任台北市長蔣萬安競選總部的主任委員。對此，國民黨台中市長參選人江啟臣表示，盧市長能者多勞，他全力支持盧的決定。
江啟臣大台中市醫療長照界後援會今天成立大會，被問到盧秀燕接任蔣萬安競選總部主委的看法，江啟臣說，盧市長能者多勞，盧前幾天有跟他交換意見，他全力支持盧市長的決定， 且此時此刻國民黨對內必須分工合作、對外必須團結一致。
國民黨台中市議會黨團17日公布最新市長選舉民調，國民黨市長候選人江啟臣支持度39.8%，民進黨候選人何欣純28.7%，差距11.1個百分點；看好度部分，江以39.6%強壓何的23.3%。
江啟臣表示，他選舉以來秉持同樣態度，就是尊重各式各樣的民調， 畢竟最準的民調是選民的投票， 所以投票日民眾投下的那一張票，才是最準的民調。不過，他會參考、研究，找出自己該加強的地方，也會加倍努力，走遍大台中的每一個角落傾聽大家的意見，提出具體的政見，爭取市民支持。
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