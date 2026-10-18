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「若年底我回來」 李四川： 會和蔣萬安合作推動民生汐止線捷運

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市議員參選人何元楷今辦競選總部成立茶會，新北市長參選人李四川致詞時，描繪汐止未來捷運路網北接基隆，南經雙北連結桃園的願景，爭取選民支持。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員參選人何元楷今辦競選總部成立茶會，新北市長參選人李四川致詞時，描繪汐止未來捷運路網北接基隆，南經雙北連結桃園的願景，爭取選民支持。記者邱瑞杰／攝影

新北市議員參選人何元楷今辦競選總部成立茶會，支持民眾到場相挺，情緒高昂。新北市長侯友宜說，何元楷接棒廖先翔（前議員、現任立委），他要交棒給「工程老師傅」，新北市長參選人李四川。李則描繪汐止未來捷運路網願景，爭取選民支持。

2026九合一選舉

何元楷今天在汐止火車站附近的南昌街，舉辦競總成立暨政見說明茶會，廖先翔代表贈送象徵接棒與期許的「必勝戰袍」，何接著發表汐止、金山、萬里六大政見，向鄉親說明未來推動地方建設與服務的具體方向。

侯友宜、李四川及多名立委到場助講，侯友宜說，他今年69歲，從事公職整整50年。在新北市服務16年，棒子一定要交對人。李四川是工程專業，對汐止又非常了解，所以要把棒子交給李，完成汐止人最重要的捷運建設。

李四川表示，他擔任台北市副市長時，就說汐東線要擴大3個站接到東湖，並建議台北市長蔣萬安，這3站委託新北市政府來做。未來會再加3站到舊宗站，連接台北捷運環狀東環段，可通往信義計畫區、木柵動物園和深坑。

李四川說，汐止的第2條捷運是民生汐止線，他離開北市府前，綜合規畫的站點等都已協調好，「年底我如果回來（擔任新北市長）」，他會和蔣萬安合作推動，報中央核定並完成。

李四川指出，未來汐東線北通基隆，民汐線可再接新北捷運路網，接到桃園的八德區。他要拜託汐止選民支持他，讓他繼續為汐止的交通建設打拚。

新北市議員參選人何元楷今辦競選總部成立茶會，新北市長參選人李四川致詞時，描繪汐止未來捷運路網北接基隆，南經雙北連結桃園的願景，爭取選民支持。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員參選人何元楷今辦競選總部成立茶會，新北市長參選人李四川致詞時，描繪汐止未來捷運路網北接基隆，南經雙北連結桃園的願景，爭取選民支持。記者邱瑞杰／攝影

李四川 汐止 蔣萬安 2026九合一選舉 新北市選舉 汐東線

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