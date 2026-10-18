盧秀燕接蔣萬安競總主委 前藍委揭兩人微妙競爭關係：難得的合作

台中市長盧秀燕今證實將擔任台北市長蔣萬安競選主任委員。國民黨前立委、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖說，盧答應擔任蔣萬安競總主委，是難得的合作，因為盧、蔣被視為在野黨2028總統熱門候選人，兩人之間存在微妙競爭關係，但兩人相互敞開心胸擁抱，希望彼此都好，大家才會更好，盧、蔣正用新的態度，改寫歷史的新頁。

陳學聖今在臉書發文說，前總統蔡英文和盧秀燕同一天生日，私下也有過好交情，以前政黨還沒如此惡鬥時，兩人還一起過過生日，兩人都很要求完美，處事謹慎周全，更有著堅毅韌性性格，是十足標準的處女座；今年政壇的風把兩人吹向同一個角色，各自都因自己政黨領導人，無法號令全黨上下，蔡、盧都成各自陣營最強的輔選大母雞。

陳學聖進表示，蔡英文掛了好幾位綠營縣市長參選人的競選總部主委，盧秀燕也不遑多讓，除親任國民黨台中市長參選人江啟臣競總主委外，更跨黨派，擔任民眾黨市議員候選人江和樹競辦榮譽主委，強力象徵穩住藍白合，如今盧答應擔任蔣萬安競總主委，是難得的合作，因為盧蔣都被視為在野黨2028總統熱門候選人，兩人之間是存在微妙競爭關係。

陳學聖指出，若照傳統思惟邏輯，蔣營找盧媽協助，等同引「清兵入關」，勝選連任就不方便順勢再喊選總統，畢竟欠了盧秀燕一份情，還摸透蔣營戰力，同樣的面對可能潛在的2028對手，現正陷入苦戰的蔣萬安，盧若壞心一點放手不理，讓蔣被打個半死，即使慘勝也無力問鼎大位，過往會如此發展下去，但盧、蔣選擇一條不一樣的路，相互敞開心胸擁抱，希望彼此都好，大家才會更好，盧蔣正用新的態度，改寫歷史的新頁。