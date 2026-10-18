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花一年多時間勸進林國漳參選宜蘭縣長 賴總統：大家都推薦

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
賴清德曝光一年多勸進宜蘭林國漳參選的過程，強調大家都推薦「沒有一個例外」。記者戴永華／攝影
賴清德曝光一年多勸進宜蘭林國漳參選的過程，強調大家都推薦「沒有一個例外」。記者戴永華／攝影

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天成立競選總部，賴清德總統站台時透露他很早就開始布局全國九合一選舉，尤其宜蘭縣是第一個布局，他更細說花1年多時間勸進林國漳的過程，強調大家都推薦林國漳參選縣長，「沒有一個例外」。

2026九合一選舉

林國漳成立競選總部，邀請前立法院長游錫堃、嘉義縣長翁章梁等人站台，游提到自己是年近80歲的前縣長還在幫人站台助講，他以老縣長的經驗推薦林國漳；翁章梁表示，過去在游錫堃、劉守成及林聰賢擔任縣長時，經常到宜蘭觀摩學習宜蘭經驗。

賴清德說，他很早就布九合一選舉，而第一個布局就是宜蘭縣，因為宜蘭是民主的聖地，有機會可以贏，意義重大；他在決定人選的一年多前就開始探聽，他去問了行政院政委陳金德、農委會前主委林聰賢，前宜蘭市長江聰淵，哪一個人可以來承擔這個重擔？ 大家都建議林國漳，「沒有一個例外」！

賴清德強調，他也問過前縣長游錫堃，甚至找過想要參選縣長的陳歐珀立委，那天陳歐珀委員有事，後來請總統府祕書長潘孟安問了陳歐珀，陳歐珀也說如果林國漳律師出來選，會全力支持，所以「大家都沒有意見」。

賴清德說，他找了林國漳很多次盼他承擔，林國漳都說黨內人才很多，而且妻子及女兒都反對，建議冬山鄉長林峻輔表現很好，他後來也找林峻輔問，林峻輔也建議林國漳；總統府陳羿伶提到林國漳的妻子是台南人，從這裡來勸進或許有機會，他找來林國漳夫妻，笑稱「聽台南市長話」，最後才讓林國漳同參選。

賴強調，林國漳參選不是為了個人當官，不為名為利，而是為了宜蘭未來發展，照顧全民，而且林國漳在地生長服務30年，他當選宜蘭縣當選是全縣勝利，未來重大建設包括高鐵到宜蘭、鐵路高架及國五銜接蘇花快，需要優秀全民縣長，中央與地方全力支持共同推動重大建設，呼籲宜蘭這一場選舉揮出全壘打。

賴清德曝光一年多勸進宜蘭林國漳參選的過程，強調大家都推薦「沒有一個例外」。記者戴永華／攝影
賴清德曝光一年多勸進宜蘭林國漳參選的過程，強調大家都推薦「沒有一個例外」。記者戴永華／攝影

賴清德曝光一年多勸進宜蘭林國漳參選的過程，強調大家都推薦「沒有一個例外」。記者戴永華／攝影
賴清德曝光一年多勸進宜蘭林國漳參選的過程，強調大家都推薦「沒有一個例外」。記者戴永華／攝影

前立法院游錫堃現身站台。記者戴永華／攝影
前立法院游錫堃現身站台。記者戴永華／攝影

林國漳上台說明要推動的政策。記者戴永華／攝影
林國漳上台說明要推動的政策。記者戴永華／攝影

林國漳今天成立競選總部，進場時很多民眾上前握手。記者戴永華／攝影
林國漳今天成立競選總部，進場時很多民眾上前握手。記者戴永華／攝影

林國漳 賴清德 翁章梁 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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