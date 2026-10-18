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蔣萬安今晚挺徐欣瑩 黃國昌：替黨內站台正常、新竹事留新竹

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌強調民眾黨「說話算話」，自己對李四川也不只是口頭支持，而是以實際行動相挺。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌強調民眾黨「說話算話」，自己對李四川也不只是口頭支持，而是以實際行動相挺。記者張策／攝影

台北市長蔣萬安今晚預計南下新竹，為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，民眾黨主席黃國昌今天表示，蔣萬安替自己黨內參選人站台是很正常的事情，強調民眾黨向來「講道理、說話算話」，並以自己全力支持李四川為例，表示不只是口頭支持，也透過實際行動相挺，至於新竹的事情就留在新竹。

2026九合一選舉

蔣萬安日前才與黃國昌合體直播，展現藍白合作氣氛，今晚則預計前往新竹縣新豐鄉參加「董事長開講」活動，替徐欣瑩站台。不過，先前竹北市長選舉藍白合作破局，國民黨推出吳旭智，民眾黨則由邱臣遠參選，民眾黨更宣布新竹縣選舉不再受原有藍白合作協議拘束，蔣萬安此次南下助選，也引發外界關注。

黃國昌今天出席民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君競選總部成立活動，會前接受媒體聯訪。針對蔣萬安將替徐欣瑩站台，黃國昌表示，蔣萬安身為國民黨籍市長，支持自己政黨的參選人，本來就是很正常的事情。

黃國昌強調，對台灣民眾黨而言，本來就是一個非常講道理，而且「說話算話」的政黨。他以國民黨新北市長參選人李四川為例，表示李四川民調勝出開始參選後，自己就全力支持，而且並非只有口頭上表態，實際行動也都在支持李四川。

至於新竹藍白合作爭議，黃國昌認為，新竹的事情就留在新竹，不應因此影響其他縣市的合作。

今天陳怡君競總成立，新北市長侯友宜首度跨黨派站台，李四川也親自出席。黃國昌在致詞時特別感謝侯友宜與李四川，並表示李四川不僅支持陳怡君，也大力鼓勵其他民眾黨議員參選人，展現新北藍白雙方在地方選戰的互相支持。

蔣萬安 徐欣瑩 黃國昌 2026九合一選舉

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