鄭麗文、黃國昌握手了！同場挺高虹安 喊「超越藍白」百分百力挺

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總。國民黨主席鄭麗文與民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌及柯媽何瑞英逐一握手互動，並喊話國民黨「沒有任何藏私、沒有任何保留」，百分之百力挺高虹安連任，藍白互動成全場焦點。

高虹安今成立競選總部暨後援會，藍白大咖齊聚。鄭麗文到場後，先與柯文哲、黃國昌及何瑞英等人握手致意，致詞開場也逐一向「柯媽媽、柯文哲前主席、黃國昌主席、所有民眾黨團隊」問候，並向現場國民黨立委、議員及地方黨部致意。

不過主辦單位原安排藍白雙方上台大合影，鄭麗文卻因另有行程提前離場，藍白主席最終「同場不同台」。尤其竹北市長選戰才因整合破局各自出征，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天也現身高虹安競總，讓藍白之間的一舉一動格外受到關注。

鄭麗文致詞時表示，她過去與高虹安曾是立法院同事，當時高虹安以政治素人之姿進入國會，卻在論述、議題掌握等方面表現亮眼，讓她留下深刻印象。高虹安後來從科技界跨入政壇、參選新竹市長，更面臨過去人生未曾預料的「驚濤駭浪」。

鄭麗文說，高虹安這4年面對「國家機器無情的摧殘、追殺、造謠、抹黑、打壓」，卻沒有因此荒廢市政，她最佩服的正是高虹安面對壓力仍能冷靜、自持，一步步走到今天。她認為，支撐高虹安走下去的力量，就是相信「新竹需要她」，也從推動市政及市民回饋中找到從政初衷。

「她已經超越了藍白」，鄭麗文強調，今天幫高虹安站台，是要問台灣人到底要什麼樣的政治文化，以及選舉的意義是什麼。她強調，高虹安雖非國民黨員，但「為了國家、為了公理正義、為了民主價值，也為了新竹市的未來」，國民黨應放下黨派之私；國民黨團隊「沒有任何藏私，沒有任何保留」，將全心全意、百分之百力挺高虹安連任。

鄭麗文最後喊話，新竹雖小，卻是「保護護國神山的地方」，最後也送上「高票當選」的匾額給高虹安，呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。

鄭麗文呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。記者黃羿馨／攝影

鄭麗文呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。記者黃羿馨／攝影