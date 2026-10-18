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「餵藥案講成餵毒案」 李四川對蘇巧慧喊話：政治人物做錯事要承認

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

2023年間，新北板橋一所私立幼兒園被控老師對學生餵藥，引發軒然大波，兒童毛髮檢驗均未檢出毒物成分，因證據不足，相關人士均不起訴。國民黨新北市長參選人李四川今成立藥業後援會，談起餵藥案，他說，對手蘇巧慧將餵藥案講成餵毒案，造成家長恐慌、老師受打擊，政治人物有做錯事就該坦誠面對，應該好好地道歉。

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對於李四川的說法，蘇巧慧強調，她本於民代職責發聲，也呼籲對手不必為了選舉扭曲事實，團隊會繼續用正面、陽光態度向選民闡述城市願景。

李四川昨成立幼托後援會，中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣談到，幼教是多麼單純的工作，竟被惡意的政客操作成「餵毒」，她抨擊蘇巧慧說，當時在她的臉書信誓旦旦提到這就是餵毒案，雖經專業檢驗證實清白，但全國幼教夥伴同受其害，全國家長人心惶惶，至今有站出來道歉嗎？公理正義何在？

李四川今天聲援蘇傳臣的說法，他說，政治人物做過的事應該自己內心最清楚，蘇巧慧當年將餵藥案講成餵毒案，不只讓家長恐慌，也讓老師相當為難，造成許多幼托、幼教老師不敢再當老師。政治人物的言行一定要讓市民安心，有做錯事應該要坦誠面對，好好地道歉。李還說，政治人物做錯事不可怕，關鍵是做錯事要承認、要面對現實，面對自己所做的行為，有錯就該道歉。

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

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