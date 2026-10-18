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柯文哲預言高虹安「將影響台灣歷史」 黃國昌再提司法打壓、大惡罷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨黨主席黃國昌稱高虹安歷經司法打壓仍未屈服，喊話2026年要以更高票送她連任。記者黃羿馨／攝影
民眾黨黨主席黃國昌稱高虹安歷經司法打壓仍未屈服，喊話2026年要以更高票送她連任。記者黃羿馨／攝影

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總，藍白大咖齊聚。民眾黨創黨主席柯文哲盛讚高是「天生的領導人才」，更預言她「以後會影響台灣的歷史」；黨主席黃國昌則稱高歷經司法打壓仍未屈服，喊話2026年要以更高票送她連任。

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柯文哲致詞表示，4年前他向新竹市民推薦高虹安，當初鴻海創辦人郭台銘曾向他推薦高，稱她「有前途、能力非常強」，他與高談過後便邀請她擔任民眾黨不分區立委，之後更認為自己的故鄉新竹，應由高虹安這樣的人擔任行政首長。

柯文哲說，新竹是台灣科技之都，擁有工研院、清大、陽明交大，半導體產業更在全球舉足輕重，需要高虹安這種具特殊能力的人領導。高首任相當辛苦，「慘遭這個國家機器的折磨」，仍交出好成績，自己家人都在新竹，「做得好、做不好，我非常清楚」。

柯文哲更盛讚高虹安是「天生的領導人才」，敬老卡政策也能看出巧思，並稱新竹市從高上任時仍有負債，到目前已達零負債，在財政、經驗及能力加持下，第二任一定能做得更好。他更直言，當年推薦高虹安擔任新竹市長，「以後會影響台灣的歷史」，並期許新竹市成功經驗能向外擴散。

柯最後以「4年前，早安新竹、新竹早安；4年後，午安新竹、新竹有安」拉票，稱「安」代表孩子上學、長輩生活及每個家庭都平安，呼籲支持高虹安連任。

黃國昌則表示，高虹安過去3年多面對民進黨「無情打壓」，無論司法打壓或去年「大惡罷」都未屈服，新竹市民更投下堅定信任票，喊話2026年要以更高票讓高連任。

黃國昌也說，高虹安最讓他佩服的不只是專業與能力，而是從「一個人的高虹安」建立堅強市府團隊，即使因司法案件暫時離開市長職位，團隊推動市政仍「一步都沒有退」。他也提到高虹安要與竹北市長參選人邱臣遠共同領導民眾黨「新竹隊」，呼籲選民支持高虹安及民眾黨議員參選人。

民眾黨創黨主席柯文哲盛讚高是「天生的領導人才」，更預言她「以後會影響台灣的歷史」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲盛讚高是「天生的領導人才」，更預言她「以後會影響台灣的歷史」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨黨主席黃國昌稱高虹安歷經司法打壓仍未屈服，喊話2026年要以更高票送她連任。記者黃羿馨／攝影
民眾黨黨主席黃國昌稱高虹安歷經司法打壓仍未屈服，喊話2026年要以更高票送她連任。記者黃羿馨／攝影

民眾黨黨主席黃國昌稱高虹安歷經司法打壓仍未屈服，喊話2026年要以更高票送她連任。記者黃羿馨／攝影
民眾黨黨主席黃國昌稱高虹安歷經司法打壓仍未屈服，喊話2026年要以更高票送她連任。記者黃羿馨／攝影

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總，藍白大咖齊聚。記者黃羿馨／攝影
競選連任的新竹市長高虹安今成立競總，藍白大咖齊聚。記者黃羿馨／攝影

民眾黨黨主席黃國昌稱高虹安歷經司法打壓仍未屈服，喊話2026年要以更高票送她連任。記者黃羿馨／攝影
民眾黨黨主席黃國昌稱高虹安歷經司法打壓仍未屈服，喊話2026年要以更高票送她連任。記者黃羿馨／攝影

高虹安 柯文哲 黃國昌 2026九合一選舉 新竹市選舉

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