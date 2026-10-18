快訊

前夫事業失敗「何其痛苦」 郭靜純親揭離婚內幕

「有點良心好嗎？」黃國昌轟民進黨惡質操作 健保費多三明治世代承擔

強颱薔琵暴風侵襲率曝光！逾十縣市40%以上 北北基桃也入列

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高虹安競總成立 鄭麗文、盧秀燕、黃國昌、柯文哲等出席力挺

攝影中心／ 記者黃義書／新竹即時報導
競選連任的新竹市長高虹安（中），下午在新竹市港南艾茉爾婚宴會館舉行競選總部暨後援會成立大會。高虹安進埸受到民眾熱烈歡迎。記者黃義書／攝影
競選連任的新竹市長高虹安（中），下午在新竹市港南艾茉爾婚宴會館舉行競選總部暨後援會成立大會。高虹安進埸受到民眾熱烈歡迎。記者黃義書／攝影

競選連任的新竹市長高虹安，下午在新竹市港南艾茉爾婚宴會館舉行競選總部暨後援會成立大會。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲、台中市長盧秀燕、嘉義市市長黃敏惠、台東市長鐃慶鈴，國民黨立委鄭正鈐、黃仁、游顥、黃健豪、陳菁徽及民眾黨洪毓祥等人出席力挺。

2026九合一選舉

成立大會中首度公開競選歌曲及MV，以「新竹創新高，連任拚更好」為主軸，正式拉高選戰聲勢；期盼凝聚支持力量，為連任選戰拉高氣勢。

柯文哲發言時表示，我的故鄉新竹，應該有像高虹安這樣的人來當行政首長，新竹一定會發展得更好。新竹是台灣的科技之都，有工研院、有清大、有交大。從晶片戰爭這本書就知道，目前台灣在世界上除了第一島鏈的戰略位置以外，就是因為半導體的工業在世界舉足輕重。台灣的半導體工業目前占了台灣產業很大的比例。

柯文哲說，一個科技之都，就需要像高虹安這種特殊能力的人來領導。不只是對新竹市好，對於整個台灣之後的發展也很好。相信當年推薦高虹安來當新竹市長，這件事情以後會影響台灣的歷史，大家繼續看，一定會。

國民黨主席鄭麗文（右）下午前往新竹市艾茉爾婚宴會館，參加新竹市長高虹安（左）競選總部暨後援會成立大會。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）下午前往新竹市艾茉爾婚宴會館，參加新竹市長高虹安（左）競選總部暨後援會成立大會。記者黃義書／攝影

民眾黨主席黃國昌（右一）、民眾黨創黨主席柯文哲（右二）下午前往新竹市艾茉爾婚宴會館，參加新竹市長高虹安（中）競選總部暨後援會成立大會。記者黃義書／攝影
民眾黨主席黃國昌（右一）、民眾黨創黨主席柯文哲（右二）下午前往新竹市艾茉爾婚宴會館，參加新竹市長高虹安（中）競選總部暨後援會成立大會。記者黃義書／攝影

台中市長盧秀燕（左一）、嘉義市市長黃敏惠（右二）、台東市長鐃慶鈴（左一），下午出席高虹安（左二）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影
台中市長盧秀燕（左一）、嘉義市市長黃敏惠（右二）、台東市長鐃慶鈴（左一），下午出席高虹安（左二）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 新竹市選舉 高虹安 黃國昌 盧秀燕 鄭麗文 柯文哲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

侯友宜首度跨黨站台挺陳怡君 李四川、黃國昌同框展藍白合作

桃園藍白合！昔日對手站台助選 賴香伶高喊張善政「政治家」連任成功

連賴總統都稱讚！盧秀燕力挺：票投張善政連任「別讓總統失望」

強心針！蔣萬安證實盧秀燕擔任競總主委 競總明將公布重要幹部名單

相關新聞

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部將於本月26日成立，台中市長盧秀燕已首肯出任競總主任委員。盧秀燕今受訪時首度證實，雙方討論一段時間，3天前正式敲定，「我的確已經接任他競選總部的主任委員」。

黃仁勳飛桃園…蔣萬安稱到台北僅36分 沈伯洋驚：他這樣講？

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建熱議，日前接受TVBS「佳穎T政步」專訪時，談到輝達執行長黃仁勳飛到桃園機場，可以搭機捷等到台北，只要36分鐘。民進黨北市長參選人沈伯洋下午出席扶輪之友後援會活動受訪，他驚訝蔣的回答，「聽起來是沒有完整替代方案。」

以1年多時間勸進林國漳參選縣長 賴清德：大家都推薦

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天成立競選總部，賴清德總統站台時透露他很早就開始布局全國九合一選舉，尤其宜蘭縣是第一個布局，他更細說花1年多時間勸進林國漳的過程，強調大家都推薦林國漳參選縣長，「沒有一個例外」。

蔣萬安今晚挺徐欣瑩 黃國昌：替黨內站台正常、新竹事留新竹

台北市長蔣萬安今晚預計南下新竹，為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，民眾黨主席黃國昌今天表示，蔣萬安替自己黨內參選人站台是很正常的事情，強調民眾黨向來「講道理、說話算話」，並以自己全力支持李四川為例，表示不只是口頭支持，也透過實際行動相挺，至於新竹的事情就留在新竹。

鄭麗文、黃國昌握手了！同場挺高虹安 喊「超越藍白」百分百力挺

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總。國民黨主席鄭麗文與民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌及柯媽何瑞英逐一握手互動，並喊話國民黨「沒有任何藏私、沒有任何保留」，百分之百力挺高虹安連任，藍白互動成全場焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。