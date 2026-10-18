影／高虹安競總成立 鄭麗文、盧秀燕、黃國昌、柯文哲等出席力挺

競選連任的新竹市長高虹安，下午在新竹市港南艾茉爾婚宴會館舉行競選總部暨後援會成立大會。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲、台中市長盧秀燕、嘉義市市長黃敏惠、台東市長鐃慶鈴，國民黨立委鄭正鈐、黃仁、游顥、黃健豪、陳菁徽及民眾黨洪毓祥等人出席力挺。

成立大會中首度公開競選歌曲及MV，以「新竹創新高，連任拚更好」為主軸，正式拉高選戰聲勢；期盼凝聚支持力量，為連任選戰拉高氣勢。

柯文哲發言時表示，我的故鄉新竹，應該有像高虹安這樣的人來當行政首長，新竹一定會發展得更好。新竹是台灣的科技之都，有工研院、有清大、有交大。從晶片戰爭這本書就知道，目前台灣在世界上除了第一島鏈的戰略位置以外，就是因為半導體的工業在世界舉足輕重。台灣的半導體工業目前占了台灣產業很大的比例。

柯文哲說，一個科技之都，就需要像高虹安這種特殊能力的人來領導。不只是對新竹市好，對於整個台灣之後的發展也很好。相信當年推薦高虹安來當新竹市長，這件事情以後會影響台灣的歷史，大家繼續看，一定會。

國民黨主席鄭麗文（右）下午前往新竹市艾茉爾婚宴會館，參加新竹市長高虹安（左）競選總部暨後援會成立大會。記者黃義書／攝影

民眾黨主席黃國昌（右一）、民眾黨創黨主席柯文哲（右二）下午前往新竹市艾茉爾婚宴會館，參加新竹市長高虹安（中）競選總部暨後援會成立大會。記者黃義書／攝影