不只洋流 桃園綠營議員推出和黃世杰、沈伯洋、蘇巧慧合體看板

桃園市中壢區議員競爭激烈，參選人不但密集拜票，藍、綠選舉看板也不再侷限只和桃園市長參選人合影，民進黨議員魏筠六月就推出和黃世杰合拍的選舉看板，日前再掛出與同黨台北市長參選人沈伯洋的看板，受到矚目，昨天又再掛出和北北桃市長參選人黃世杰、沈伯洋、蘇巧慧的合體看板，吸引支持者注意。

魏筠說，日前和沈伯洋的合體看板掛出，並打出「新世代 扛起新時代」的標語省思，獲得很好的反映；昨天她又在金陵路二段掛出和黃世杰、沈伯洋、蘇巧慧3+1的看板，標語主打「一起為您拚 洋流慧聚 杰伴魏筠」，希望帶給選民不一樣的感受，更認同她的從政理念和專業、服務，很快就有不少人注意和討論。

魏筠說，因為有些可以掛看板的位置，提供的空間規格比較長，就像金陵路這面，團隊在設計畫面的時候想到除了黃世杰，可以一起加入沈伯洋、蘇巧慧，就像之前她與沈伯洋一起的看板，先取得沈伯洋同意在製作、上架，這次也一樣。

魏筠也提到，她和黃、沈、蘇三人都是法律系，都是民進黨新世代，在政策議題許多理念一致，互相聲援，透過看板發揮加乘的效果。