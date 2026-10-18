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不只洋流 桃園綠營議員推出和黃世杰、沈伯洋、蘇巧慧合體看板

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
民進黨桃園市議員魏筠日前推出與台北市長參選人沈伯洋合體的看板很受矚目。圖／議員魏筠提供
民進黨桃園市議員魏筠日前推出與台北市長參選人沈伯洋合體的看板很受矚目。圖／議員魏筠提供

桃園市中壢區議員競爭激烈，參選人不但密集拜票，藍、綠選舉看板也不再侷限只和桃園市長參選人合影，民進黨議員魏筠六月就推出和黃世杰合拍的選舉看板，日前再掛出與同黨台北市長參選人沈伯洋的看板，受到矚目，昨天又再掛出和北北桃市長參選人黃世杰、沈伯洋、蘇巧慧的合體看板，吸引支持者注意。

2026九合一選舉

魏筠說，日前和沈伯洋的合體看板掛出，並打出「新世代 扛起新時代」的標語省思，獲得很好的反映；昨天她又在金陵路二段掛出和黃世杰、沈伯洋、蘇巧慧3+1的看板，標語主打「一起為您拚 洋流慧聚 杰伴魏筠」，希望帶給選民不一樣的感受，更認同她的從政理念和專業、服務，很快就有不少人注意和討論。

魏筠說，因為有些可以掛看板的位置，提供的空間規格比較長，就像金陵路這面，團隊在設計畫面的時候想到除了黃世杰，可以一起加入沈伯洋、蘇巧慧，就像之前她與沈伯洋一起的看板，先取得沈伯洋同意在製作、上架，這次也一樣。

魏筠也提到，她和黃、沈、蘇三人都是法律系，都是民進黨新世代，在政策議題許多理念一致，互相聲援，透過看板發揮加乘的效果。

民進黨桃園市議員魏筠昨天在中壢金陵路二段掛出合體北北桃3名市長參選人沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰的選舉看板。圖／議員魏筠提供
民進黨桃園市議員魏筠昨天在中壢金陵路二段掛出合體北北桃3名市長參選人沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰的選舉看板。圖／議員魏筠提供

2026九合一選舉 黃世杰 沈伯洋 蘇巧慧 民進黨 桃園市選舉

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