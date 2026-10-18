快訊

前夫事業失敗「何其痛苦」 郭靜純親揭離婚內幕

「有點良心好嗎？」黃國昌轟民進黨惡質操作 健保費多三明治世代承擔

強颱薔琵暴風侵襲率曝光！逾十縣市40%以上 北北基桃也入列

聽新聞
0:00 / 0:00

長者免繳健保費交鋒！李四川：若蘇巧慧在意預算 請催中央還這筆錢

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

今天是重陽節，立法院日前推動長者健保排富免費修法，綠委蘇巧慧沒有參與投票，蘇解釋是因為預算要考量財源，國民黨新北市長參選人李四川說，侯友宜市長先前表示蘇巧慧六大福利政見的財源計算是錯的，至少需要220億才對，李也酸，如果蘇巧慧那麼在意預算，中央欠新北的捷運54.1億預算，也請她趕快催中央能夠早日撥給新北。

2026九合一選舉

立法院三讀通過「老人福利法」修正案（推動65歲以上長者健保排富免費），民進黨立委兼新北市長參選人蘇巧慧與其他民進黨公職人員因缺席該次表決而引發討論。

李四川競選辦公室昨指蘇巧慧阻擋市民權益，李四川今天表示，新北市長侯友宜日前表示蘇巧慧六大福利政見的財源計算是錯的，至少需要220億才對，李四川也說，如果蘇巧慧那麼在意預算，對中央欠新北的捷運54.1億預算，也請她趕快催中央能夠撥給新北市。

蘇昨回應，她非常重視且支持長輩福利，提出包含長輩與小孩照顧的「六大福利政見」，就是希望成為跨世代的堅實後盾。蘇也說，立委擁有預算建議權，涉及預算的提案均應與行政院共同討論、考量財政狀況後推出，以符合憲法精神。

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

蘇巧慧 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉 健保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

滿65歲免健保費修法…卓揆轟違憲 綠營不同調

侯友宜首度跨黨站台挺陳怡君 李四川、黃國昌同框展藍白合作

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

地方支持長者健保補助 綠參選人也相挺

相關新聞

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部將於本月26日成立，台中市長盧秀燕已首肯出任競總主任委員。盧秀燕今受訪時首度證實，雙方討論一段時間，3天前正式敲定，「我的確已經接任他競選總部的主任委員」。

黃仁勳飛桃園…蔣萬安稱到台北僅36分 沈伯洋驚：他這樣講？

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建熱議，日前接受TVBS「佳穎T政步」專訪時，談到輝達執行長黃仁勳飛到桃園機場，可以搭機捷等到台北，只要36分鐘。民進黨北市長參選人沈伯洋下午出席扶輪之友後援會活動受訪，他驚訝蔣的回答，「聽起來是沒有完整替代方案。」

蔣萬安今晚挺徐欣瑩 黃國昌：替黨內站台正常、新竹事留新竹

台北市長蔣萬安今晚預計南下新竹，為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，民眾黨主席黃國昌今天表示，蔣萬安替自己黨內參選人站台是很正常的事情，強調民眾黨向來「講道理、說話算話」，並以自己全力支持李四川為例，表示不只是口頭支持，也透過實際行動相挺，至於新竹的事情就留在新竹。

鄭麗文、黃國昌握手了！同場挺高虹安 喊「超越藍白」百分百力挺

競選連任的新竹市長高虹安今成立競總。國民黨主席鄭麗文與民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌及柯媽何瑞英逐一握手互動，並喊話國民黨「沒有任何藏私、沒有任何保留」，百分之百力挺高虹安連任，藍白互動成全場焦點。

「餵藥案講成餵毒案」 李四川對蘇巧慧喊話：政治人物做錯事要承認

2023年間，新北板橋一所私立幼兒園被控老師對學生餵藥，引發軒然大波，兒童毛髮檢驗均未檢出毒物成分，因證據不足，相關人士均不起訴。國民黨新北市長參選人李四川今成立藥業後援會，談起餵藥案，他說，對手蘇巧慧將餵藥案講成餵毒案，造成家長恐慌、老師受打擊，政治人物有做錯事就該坦誠面對，應該好好地道歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。