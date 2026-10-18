長者免繳健保費交鋒！李四川：若蘇巧慧在意預算 請催中央還這筆錢

今天是重陽節，立法院日前推動長者健保排富免費修法，綠委蘇巧慧沒有參與投票，蘇解釋是因為預算要考量財源，國民黨新北市長參選人李四川說，侯友宜市長先前表示蘇巧慧六大福利政見的財源計算是錯的，至少需要220億才對，李也酸，如果蘇巧慧那麼在意預算，中央欠新北的捷運54.1億預算，也請她趕快催中央能夠早日撥給新北。

立法院三讀通過「老人福利法」修正案（推動65歲以上長者健保排富免費），民進黨立委兼新北市長參選人蘇巧慧與其他民進黨公職人員因缺席該次表決而引發討論。

李四川競選辦公室昨指蘇巧慧阻擋市民權益，李四川今天表示，新北市長侯友宜日前表示蘇巧慧六大福利政見的財源計算是錯的，至少需要220億才對，李四川也說，如果蘇巧慧那麼在意預算，對中央欠新北的捷運54.1億預算，也請她趕快催中央能夠撥給新北市。

蘇昨回應，她非常重視且支持長輩福利，提出包含長輩與小孩照顧的「六大福利政見」，就是希望成為跨世代的堅實後盾。蘇也說，立委擁有預算建議權，涉及預算的提案均應與行政院共同討論、考量財政狀況後推出，以符合憲法精神。

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影