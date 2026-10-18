吳宗憲競辦批林國漳抄襲政見 從跨縣市合作到AI複製貼上政策「抄」人

針對民進黨宜蘭縣長候選人林國漳昨天在礁溪說明會時口說「正面選戰」，實際卻是抹黑、閃躲辯論，吳宗憲競選辦公室今天回擊，原來林國漳不敢公開辯論，不只是因為心虛，更因為他的政策根本沒有自己思考出來的東西，有些竟然是抄襲吳宗憲的重要政見，甚至「複製貼上」，林國漳前後不一的政見髮夾彎，政治人物做了最壞的示範，更是政策「抄」人！

吳宗憲競辦今天表示，林國漳當初先抹黑攻擊，後偷偷抄襲跟風，吳宗憲提出多個具有前瞻性的政見願景，包括跨縣市交通整合、宜蘭加入TPASS 一卡制；北北基桃宜、「宜蘭線+1」的區域聯盟；從結合雙北與國科會資源，在宜蘭發展AI與科技產業升級，到「北宜雙科聯動」讓北士科與宜科成為最佳拍檔，林國漳昨天竟直接將其改名為「台北科學園區與宜蘭科學園區的『雙星計畫』」。

吳競辦說，林國漳看似「提出」的一些主張，其實很多是吳宗憲委員早在今年初就率先提出的政策。

最讓人不齒是，吳宗憲今年3月就提出「北北基桃宜」跨縣市聯盟政策，當時林國漳陣營發新聞稿大罵「破壞宜蘭主體性」；但是，過了半年後林國漳抄襲跟進成為「北北基宜桃」，結果到最近完全不演了，他們站在台上高呼的不就是當初自己抹黑抨擊過的吳宗憲政見嗎？林國漳一路走來缺乏自主意識與自我主張，政策髮夾彎，完全是為了選票，欺騙宜蘭人！

吳競辦進一步質疑，林國漳過去曾稱「國家經濟成果應直接分享給人民」，預估全年超徵有機會超過一兆，普發2萬元所需經費約4700億元，根本不需舉債。結果到了立法院，林國漳競選團隊的副主委、民進黨立委陳俊宇，卻跟著所有民進黨立委一起投票反對普發 2 萬元。林國漳在地方講得天花亂墜，卻被陳俊宇在立法院用行動打臉，至今林國漳不敢對自家副主委的反對說半句話，不敢表態、不敢捍衛宜蘭鄉親的福利。

競辦最後強調，林國漳請來再多民進黨的高官大咖站台，也無法遮掩自己「政策抄襲、不敢辯論、說話雙標」，宜蘭鄉親要的是一個有獨立思考能力、能為宜蘭人爭取最大權益的縣長，而不是一個背後有新潮流派系操盤、沒有自主性，只會拿對手政見「複製貼上」的政策抄人。

吳競辦表示，請林顧問不要再躲在大咖跟側翼背後，如果你自認政見都是自己想的，如果你不服氣，就來公開辯論，讓鄉親現場看看到底誰才是原創、誰只會抄襲！