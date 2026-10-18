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黃世杰青商後援會成立 再喊桃園布局台積電已落後3年要迎頭趕上

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）今成立青商後援會，青商夥伴贈送甘蔗，象徵「節節高升」。圖／黃世杰競辦提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）今成立青商後援會，青商夥伴贈送甘蔗，象徵「節節高升」。圖／黃世杰競辦提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今下午成立青商後援會，與青年及工商界代表交流市政。黃世杰表示，桃園工業產值達4.4兆元，擁有完整供應鏈及國際機場優勢，卻在重大產業布局錯失先機，「台積電已經落後3年，我們就要迎頭趕上」，桃園需要更具前瞻性的政府，未來除爭取半導體投資，也要布局無人機、AI及航太科技，帶動產業升級。

2026九合一選舉

黃世杰今天舉辦「杰伴同行 青商挺世杰後援會成立大會」，新北市議員顏蔚慈、桃園市議員李宗豪、許家睿，以及青商界代表等人出席，活動最後舉行授戰旗儀式，青商夥伴並贈送甘蔗，象徵「節節高升」。

黃世杰表示，桃園不能只滿足於工業產值全國第一，更要提前布局下一世代產業，桃園在台積電等重大產業布局已經落後，更要迎頭趕上，除積極爭取半導體產業投資，還要結合桃園製造業基礎，發展無人機、AI及航太科技，並爭取無人機國際驗證中心落腳桃園，協助在地企業提升技術、接軌國際。

黃世杰指出，產業升級不能只有招商，交通、住宅及公共建設都必須跟上，未來將推動「交通新治理」，加速軌道建設、革新公車系統，並完善社會住宅、公共托育及生活設施，讓產業發展轉化為薪資成長與生活品質提升，吸引青年留在桃園。

青年政策方面，黃世杰提出「青年入職大禮包」、實習交通補助及轉正就業獎勵、桃園版青年圓夢計畫、加碼3次心理諮商，以及建立「AI算力共享平台」等5項政策，盼從就業、創業到生活建立完整支持系統。

現場有青年反映，市府青年活動補助額度缺乏彈性，不同規模活動獲得補助可能相近。黃世杰回應，補助制度不應只追求形式公平，應依計畫完整性、參與規模及預期效益建立透明審查標準。另有民眾關切航空城、捷運綠線、科技執法及可負擔住宅等議題，黃世杰表示，市政問題彼此連動，市府須強化跨局處整合及執行能力。

黃世杰 後援 2026九合一選舉 桃園市選舉

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