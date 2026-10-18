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侯友宜首度跨黨站台挺陳怡君 李四川、黃國昌同框展藍白合作

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）與國民黨新北市長參選人李四川（左）合體出席為民眾黨新北市議員參選人陳怡君站台。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）與國民黨新北市長參選人李四川（左）合體出席為民眾黨新北市議員參選人陳怡君站台。記者張策／攝影

民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君今天成立競選總部，新北市長侯友宜首度跨黨派站台，國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨主席黃國昌也到場力挺，現場加油聲此起彼落。侯友宜表示，自己刑警出身，做事只論是非、對錯，「我今天來站台，不是為哪一個黨、哪一個派」，而是看見陳怡君願意為地方努力，希望鄉親給年輕人一個機會。

2026九合一選舉

陳怡君競選總部今天在中和成立，藍白兩黨多名政治人物齊聚，包括立委洪孟楷、陳昭姿，新北市議員陳世軒、議員參選人陳以樂、台北市議員參選人許甫，以及「館長」陳之漢等人均到場。侯友宜與李四川進場時，現場支持者不斷高喊「川伯加油」、「兩位市長好」，氣氛熱絡。

侯友宜表示，自己是刑警出身，做事只有論是非、論對錯，不管是哪一黨、哪一派，只要是對的事情就會堅持，他說，過去約6、7個月來持續觀察陳怡君在地方的表現，看見她熱情、陽光，從早到晚奔走，關心長者、兒童、交通改善及公園綠地等議題，雖然提出的事情不一定都是高瞻遠矚的大建設，但能感受到她對中和的用心。

侯友宜也以陳世軒為例，回憶陳世軒當年在新莊投入選舉時，同樣從基層一步步努力，從沒有人認識跑到逐漸獲得地方支持。他強調，自己並非因為與陳世軒父親陳明義交情好，就認為陳世軒表現好，而是看見他確實認真投入地方。

侯友宜指出，陳世軒進入議會後，問政有想法、有理念，也能提出具體解決方法，不是隨便亂問，讓他相當肯定。他說，如今在陳怡君身上也看見當年陳世軒的影子，同樣願意努力為地方付出，因此希望中和鄉親能給這樣的年輕人一個機會。

侯友宜表示，這次站台並非幕僚安排，而是自己決定參加，希望支持願意認真做事、為新北付出的年輕人。他也提及中和交流道、灰磘產業園區、南勢角聯外道路、社會住宅及捷運中和光復線等地方建設，強調未來仍有許多工作需要持續推動。

李四川則表示，感謝黃國昌及民眾黨立委過去給予許多指教，新北市民眾黨議員參選人與他互相支持、配合良好。他透露，原本並不認識陳怡君，但過去約7個月來，只要到中和參加活動，經常能看到陳怡君在場，甚至從活動開始陪同到結束，地方鄉親也向他反映，陳怡君認真、活潑，待人熱情且誠懇，因此希望大家支持她進入議會。

李四川也談到中和未來建設，表示將持續推動捷運中和光復線、灰磘相關建設及老舊住宅都市更新。適逢重陽節，他也重申敬老卡升級政見，未來若當選市長，將推動每月600點中的300點開放作為悠遊卡消費使用，擴大長者日常採買的便利性。

黃國昌則特別提出「三個感謝」，首先感謝侯友宜首次跨黨派助選，也感謝侯友宜8年市長任內為新北留下的建設；其次感謝李四川，不僅支持陳怡君，也大力鼓勵其他民眾黨議員參選人；第三則感謝館長陳之漢，前一天才陪同前往台南，替民眾黨議員參選人及國民黨台南市長參選人謝龍介助選，今天又趕到中和站台。

黃國昌表示，陳怡君從一開始在中和知名度不高，到如今獲得許多地方人士支持，靠的是一步一腳印的努力。他分享，日前立法院三讀通過老人福利法修正案後，曾請幕僚找陳怡君了解地方長者的反應，沒想到幕僚回報，必須等到晚上10點以後才能聯繫，因為陳怡君每天從上午6點忙到晚上10點，持續走訪地方、爭取鄉親支持。

黃國昌也稱許陳怡君對公平正義的堅持，並指她曾針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族涉及國家財產的相關爭議提出質疑，認為她面對爭議敢於發聲。他最後呼籲支持者11月28日出門投票，支持李四川及陳怡君。

陳怡君則表示，感謝侯友宜跨越黨派立場，以及李四川、黃國昌與各界人士的支持，這份支持對她而言是肯定，也是期待，更是一份承諾。她認為，在藍白合作之下，民眾黨在中和有自己的發展空間，未來若順利進入新北市議會，將持續為地方建設努力。

陳怡君說，侯友宜8年任內持續推動新北建設，未來希望由李四川接棒，自己則在議會扮演監督角色，「四川做市政，怡君來監督」，盼透過市府施政與議會監督，讓中和持續進步。

新北市長侯友宜今首度跨黨派為民眾黨議員參選人陳怡君站台，看見陳怡君長期為地方奔走，決定親自到場支持。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今首度跨黨派為民眾黨議員參選人陳怡君站台，看見陳怡君長期為地方奔走，決定親自到場支持。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌（左）特別感謝新北市長侯友宜首次跨黨派站台，以及國民黨新北市長參選人李四川到場支持。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）特別感謝新北市長侯友宜首次跨黨派站台，以及國民黨新北市長參選人李四川到場支持。記者張策／攝影

民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君今成立競選總部，新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨主席黃國昌等人同台合影，展現藍白跨黨派站台場面。記者張策／攝影
民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君今成立競選總部，新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨主席黃國昌等人同台合影，展現藍白跨黨派站台場面。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌（左）授旗給新北市議員參選人陳怡君。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）授旗給新北市議員參選人陳怡君。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右）與國民黨新北市長參選人李四川（左）合體出席為民眾黨新北市議員參選人陳怡君站台。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）與國民黨新北市長參選人李四川（左）合體出席為民眾黨新北市議員參選人陳怡君站台。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右二）與國民黨新北市長參選人李四川（右三）合體出席為民眾黨新北市議員參選人陳怡君站台。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）與國民黨新北市長參選人李四川（右三）合體出席為民眾黨新北市議員參選人陳怡君站台。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席民眾黨議員參選人陳怡君競選總部成立大會，沿途與現場鄉親熱情握手、互動，支持者高喊「川伯加油」。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席民眾黨議員參選人陳怡君競選總部成立大會，沿途與現場鄉親熱情握手、互動，支持者高喊「川伯加油」。記者張策／攝影

侯友宜 李四川 陳怡君 2026九合一選舉 新北市選舉 藍白合 黃國昌

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