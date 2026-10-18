陳亭妃推青年政策喊話成立青年局 盼青年免再為申請補助奔波

民進黨台南市長參選人陳亭妃今下午成立「2026青商之友後援會」，談及青年政策，陳亭妃表示，青年是城市發展的重要動能，未來要打造一個能夠溝通、願意傾聽，讓每一位台南人都能感到驕傲的市府，攜手青年為台南開創更好的未來。

陳亭妃提到，青商會一直是培養領導力、口才與組織能力的重要平台，自己也曾參與青商組織，未來也希望凝聚更多青年投入公共事務，並轉化為推動台南進步的力量。

她說，自己提出的「34567」青年政見，核心就是讓青年有機會、有支持，能安心成家、安居樂業，若順利當選，也將成立具有實權的青年局，整合青年貸款、青年住宅、就業媒合及租屋補助等資源，讓青年不必為了尋求協助，在不同局處之間奔波，而是能透過更有效率的服務，獲得真正需要的支持。

此外，陳亭妃提到，台南財政條件與其他五都相比仍有挑戰，許多工廠、企業在台南生產、總公司登記在雙北，使得財政劃分法執行之後，台南無法獲得相對的稅收挹注。面對人口規模與財政資源限制，卻不能因此讓台南各項福利輸人，會努力達到「福利六都齊」目標，才能讓台南人對自己的家鄉更有信心。