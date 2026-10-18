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竹東鎮長選情升溫 范國威推創意「著色圖文宣」搶攻家庭票

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
范國威提到，政見文宣將大篇幅版面留給孩子，要讓社會未來的主人翁，盡情揮灑創意。圖／范國威提供
范國威提到，政見文宣將大篇幅版面留給孩子，要讓社會未來的主人翁，盡情揮灑創意。圖／范國威提供

年底九合一選戰進入倒數，被視為關鍵選區的竹東鎮，除了縣長選情激烈，鎮長的選情也激烈，國民黨竹東鎮長參選人范國威今天攜手新竹縣長參選人徐欣瑩舉辦造勢活動，范國威競總現場發放的政見文宣融入著色圖，相當吸睛，引發討論。

2026九合一選舉

今天現場湧入超過4千名熱情支持者，旗海飄揚、高聲齊喊「凍蒜！」氣勢如虹。新竹縣長楊文科、台中市長盧秀燕、立委林思銘也為范國威授戰旗、贈送「好彩頭」與「包粽（包中）」，將現場氣氛推向最高潮。

楊文科致詞時推薦，范國威曾擔任5屆竹東鎮民代表，也經歷代表會正、副主席，累積豐富經驗，不僅對竹東鎮在地需求瞭若指掌，更有著推動地方發展的遠見與魄力。他強調，竹東鎮正處於積極拚升格為「竹東市」的關鍵期，需要一位有行動力、能與中央及縣府無縫對接的首長，而范國威就是最理想的人選。

針對特色文宣，范國威強調：「會用實在的政見，贏得這場選戰，贏回竹東鎮的未來！」他特別提到，政見文宣不走華而不實的口號，反而將大篇幅版面留給孩子，設計公園著色圖的用意，就是要讓社會未來的主人翁，盡情揮灑創意，落實「挺青年、留家庭、顧長輩」，做竹東鎮民最堅強的後盾。

范國威致詞時向鄉親鞠躬致謝，表示竹東是新竹縣中心，也是溪南交通樞紐與商業重鎮，擁有工研院、客家傳統市集及天穿日客家山歌比賽等發展優勢，但近年發展彷彿按下「慢速鍵」，因此決定承擔責任，為家鄉開創新局。

他提出「Five Power五大力量」政見，涵蓋交通力、產業力、營造力、社教力及文化力，包括科技治理、交通路網升級、活化舊商圈、農村創生、提高青年就業率、建置外五里汙水系統、整治中興河道，並完善長者福利、幼兒托育及早療服務，透過「月月有活動」促進多元文化交流。

國民黨竹東鎮長參選人范國威今天攜手新竹縣長參選人徐欣瑩舉辦造勢活動。記者郭政芬／攝影
國民黨竹東鎮長參選人范國威今天攜手新竹縣長參選人徐欣瑩舉辦造勢活動。記者郭政芬／攝影

范國威競總現場發放的政見文宣融入著色圖，相當吸睛，引發討論。圖／范國威提供
范國威競總現場發放的政見文宣融入著色圖，相當吸睛，引發討論。圖／范國威提供

徐欣瑩 林思銘 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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