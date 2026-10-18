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卓榮泰酸4年政績只有「三件套」 蔣萬安：行政院只剩下不副署可以提

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午出席議員林杏兒婦女後援會成立。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席議員林杏兒婦女後援會成立。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數41天， 行政院長卓榮泰酸台北市長蔣萬安四年只有「輝達、巨蛋、牛奶」。蔣今受訪反嗆卓，若只剩不副署，歡迎幫台北隊宣傳政績；他也嗆民進黨參選人沈伯洋，若要去補課，是要補什麼課？

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午出席議員林杏兒婦女後援會成立，對於卓榮泰酸蔣萬安四年政績只有三件套」。蔣萬安今天反擊，每一次民進黨提到鮮奶，其實就是在幫我還有幫市民朋友複習。大家可以很清楚看到，中央搞砸班班有鮮奶，亂了套、被迫中斷，台北把它搞定，生生喝鮮奶得到國際的肯定，連國際都稱讚。

蔣說，所以他其實很樂見卓榮泰院長來提巨蛋、輝達、鮮奶，鮮奶、巨蛋、輝達，不管他喜歡用哪一個順序來講，如果行政院今天只剩下不副署可以提，他非常歡迎卓院長多幫臺北隊來宣傳政績，也讓市民朋友很清楚知道臺北隊這四年來扎扎實實的施政成果。

蔣也批評對手沈伯洋，蔣說，他也注意到沈委員，每一次談到市政的時候，要嘛就是不熟悉市政府已經在推動的各項政策，又不瞭解AI產業發展的趨勢，又或者是提出不合地方需求的政見。每一次被質疑的時候就說要你去補課。套用一句沈很喜歡講的話，請問「要補什麼課」？

卓榮泰 蔣萬安 副署 2026九合一選舉

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