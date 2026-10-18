高虹安競總變演唱會！饒慶鈴開唱又跳舞 巨大好采頭助陣

「縣市長學姐團」合體挺高虹安！競選連任的新竹市長高虹安今天成立競選總部，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴接力站台，黃送上包子、粽子象徵「包中」，饒則扛出巨大「好采頭」，更熱舞大跳葉璦菱「我心已打烊」，炒熱現場氣氛。

高虹安今天成立競選總部暨後援會，藍白大咖齊聚，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲及跨黨派多位立委到場，盧秀燕、黃敏惠及饒慶鈴也組成「縣市長學姐團」力挺，展現在野陣營團結氣勢。

黃敏惠送上包子、粽子替高虹安討吉利，象徵「包中」，祝福順利連任。她表示，4年前替高虹安站台時喊「早安新竹、新竹早安」，高當選後才發現「要安這麼不容易」，一路經歷許多挑戰與困難，但正義、善良的力量始終都在。

黃敏惠說，新竹市與嘉義市是姊妹市，高虹安即使遭遇司法及政治風波，也沒有因此被打擊、放鬆市政工作，反而多次帶領市府團隊赴嘉義市交流、觀摩學習。她形容高虹安是「勇敢的女孩、勇敢的市長」，並呼籲支持者替高拉票、固票、催票，「謠言不通聽，奧步不用驚」，讓新竹再次贏得未來。

饒慶鈴登場則送上巨大「好采頭」，祝福高虹安選戰討個好彩頭。她一上台也隨音樂跳起葉璦菱招牌曲「我心已打烊」，大唱「而我只有茫茫然，無奈的回頭望」，隨即笑稱「我今天不是唱跳歌手，我是學姐」，還打趣盧秀燕、黃敏惠已先離開，「不然我應該會沒有人緣了」，逗得現場笑聲不斷。

饒慶鈴表示，高虹安過去面對司法案件，之後在大罷免期間又成為目標，承受相當大的政治壓力，但讓她佩服的是，高始終面對微笑，「每天市政沒有停」，仍記得市政建設，颱風來臨也不忘水溝是否暢通、路燈是否保持明亮。

饒慶鈴形容高虹安「外圓內方、溫柔堅強並濟」，即使面對壓力仍沒有忘記新竹市民所託，相信她能在市民支持下，再次進入新竹市政府，為新竹擘劃未來4年。

黃敏惠送上包子、粽子替高虹安討吉利，象徵「包中」，祝福順利連任。記者黃羿馨／攝影