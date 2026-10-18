快訊

蔣萬安競總主委是她！盧秀燕親口證實「3天前敲定」 被問細節直吐3字

梅艷芳骨灰遭竊3個月！過世23年不安寧 警方鎖定嫌犯「潛逃東南亞」

強颱薔琵路徑2情境但有1結果 吳聖宇：周五之後離台灣非常接近

高虹安競總變演唱會！饒慶鈴開唱又跳舞 巨大好采頭助陣

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
饒慶鈴登場則送上巨大「好采頭」，祝福高虹安選戰討個好彩頭。記者黃羿馨／攝影
饒慶鈴登場則送上巨大「好采頭」，祝福高虹安選戰討個好彩頭。記者黃羿馨／攝影

「縣市長學姐團」合體挺高虹安！競選連任的新竹市長高虹安今天成立競選總部，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴接力站台，黃送上包子、粽子象徵「包中」，饒則扛出巨大「好采頭」，更熱舞大跳葉璦菱「我心已打烊」，炒熱現場氣氛。

2026九合一選舉

高虹安今天成立競選總部暨後援會，藍白大咖齊聚，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲及跨黨派多位立委到場，盧秀燕、黃敏惠及饒慶鈴也組成「縣市長學姐團」力挺，展現在野陣營團結氣勢。

黃敏惠送上包子、粽子替高虹安討吉利，象徵「包中」，祝福順利連任。她表示，4年前替高虹安站台時喊「早安新竹、新竹早安」，高當選後才發現「要安這麼不容易」，一路經歷許多挑戰與困難，但正義、善良的力量始終都在。

黃敏惠說，新竹市與嘉義市是姊妹市，高虹安即使遭遇司法及政治風波，也沒有因此被打擊、放鬆市政工作，反而多次帶領市府團隊赴嘉義市交流、觀摩學習。她形容高虹安是「勇敢的女孩、勇敢的市長」，並呼籲支持者替高拉票、固票、催票，「謠言不通聽，奧步不用驚」，讓新竹再次贏得未來。

饒慶鈴登場則送上巨大「好采頭」，祝福高虹安選戰討個好彩頭。她一上台也隨音樂跳起葉璦菱招牌曲「我心已打烊」，大唱「而我只有茫茫然，無奈的回頭望」，隨即笑稱「我今天不是唱跳歌手，我是學姐」，還打趣盧秀燕、黃敏惠已先離開，「不然我應該會沒有人緣了」，逗得現場笑聲不斷。

饒慶鈴表示，高虹安過去面對司法案件，之後在大罷免期間又成為目標，承受相當大的政治壓力，但讓她佩服的是，高始終面對微笑，「每天市政沒有停」，仍記得市政建設，颱風來臨也不忘水溝是否暢通、路燈是否保持明亮。

饒慶鈴形容高虹安「外圓內方、溫柔堅強並濟」，即使面對壓力仍沒有忘記新竹市民所託，相信她能在市民支持下，再次進入新竹市政府，為新竹擘劃未來4年。

黃敏惠送上包子、粽子替高虹安討吉利，象徵「包中」，祝福順利連任。記者黃羿馨／攝影
黃敏惠送上包子、粽子替高虹安討吉利，象徵「包中」，祝福順利連任。記者黃羿馨／攝影

黃敏惠說，新竹市與嘉義市是姊妹市，高虹安即使遭遇司法及政治風波，也沒有因此被打擊、放鬆市政工作。記者黃羿馨／攝影
黃敏惠說，新竹市與嘉義市是姊妹市，高虹安即使遭遇司法及政治風波，也沒有因此被打擊、放鬆市政工作。記者黃羿馨／攝影

饒慶鈴 高虹安 演唱會 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧秀燕送高虹安「蜂蜜檸檬」有玄機 喊「在野大聯盟」團結拚連任

蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

桃園藍白合！昔日對手站台助選 賴香伶高喊張善政「政治家」連任成功

影／黃敏惠為謝國樑助陣：人家是走高層 我們經營基層、做基層的事情

相關新聞

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部將於本月26日成立，台中市長盧秀燕已首肯出任競總主任委員。盧秀燕今受訪時首度證實，雙方討論一段時間，3天前正式敲定，「我的確已經接任他競選總部的主任委員」。

黃仁勳飛桃園…蔣萬安稱到台北僅36分 沈伯洋驚：他這樣講？

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建熱議，日前接受TVBS「佳穎T政步」專訪時，談到輝達執行長黃仁勳飛到桃園機場，可以搭機捷等到台北，只要36分鐘。民進黨北市長參選人沈伯洋下午出席扶輪之友後援會活動受訪，他驚訝蔣的回答，「聽起來是沒有完整替代方案。」

蘇姿丰父親現身力挺 蘇巧慧：一起守住並讓世界看見台灣

民進黨新北市長參選人蘇巧慧這兩天舉辦「夜市人聲」創意室內夜市活動，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親、民進黨美東黨部主委蘇春槐跨海來台相挺。

強心針！蔣萬安證實盧秀燕擔任競總主委 競總明將公布重要幹部名單

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部本月26日成立，台中市長盧秀燕將擔任蔣萬安競總主委，也被視為選前幫蔣萬安選情注入強心針，蔣今受訪證實表示「秀燕姐一直以來，對我非常照顧提攜，並願意分享很多成功經驗，且在市政上彼此密切交流，關於競選總部正式人事安排和規畫，明天就很清楚的向外界報告。

韓國瑜挺柯志恩喊台南高雄蓋「萬里長城」 賴瑞隆：我不太懂

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天（17日）在高雄小港舉辦廟口開講，立法院長韓國瑜站台時建議柯志恩，在台南跟高雄之間蓋一道萬里長城，高雄跟台南就從此不來往，還提到8年前的「愛情摩天輪」政見，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆受訪時滿頭問號，強調「萬里長城？我不太懂」，韓柯兩人與其呼口號，不如多幫高雄爭取建設。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。