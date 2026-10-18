不滿造謠影響選情 中市藍營市議員黃馨慧蒐證提告

選戰吃緊，要拚台中市西屯區市議員連任的黃馨慧不滿有人在網路上造謠，今除了發出聲明，也表示已向警方提告，追究相關責任，絕不寬貸。

據了解，網路上有人造謠指黃馨慧的弟弟、前立委黃顯洲「下藥性侵酒店的女生」。黃馨慧今聲明說，黃顯洲在當年事件中純屬被害人，絕非加害人。該案主嫌詹姓、游姓嫌犯已於2007年分別被法院判刑7年6個月與6年定讞，且網路上可輕易查詢到判決資訊或相關新聞。

她說，發文者卻故意捏造黃「下藥性侵酒店的女生」，蓄意將受害者扭曲抹黑為加害人，屬於惡意造謠與嚴重誹謗。同時其內文亦呼籲不要投票給黃馨慧，已明確違反選罷法中之意圖使人不當選。

黃馨慧說，網路絕非造謠免責的法外之地，轉傳、分享亦不代表可以置身事外。目前競選總部已全面留存相關證據，凡是參與轉傳、分享及散布不實謠言者，競選總部將依法提告追究，請有心人士切勿以身試法，共同維護選舉風氣。