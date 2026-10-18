選舉剩6周 美國學者：台灣政治走向指標「新北市是最關鍵一戰」

距離九合一選舉剩下約6個星期，美國史丹佛大學胡佛研究所政治學者祁凱立今天在一場演講中分析，新北市是最關鍵一戰，可視為觀察台灣政治走向最重要的風向指標。

台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會今天舉辦年會，邀請史丹佛大學智庫胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立（Kharis Templeman）分析九合一選舉。

祁凱立指出，從過往經驗來看，台灣地方選舉往往類似美國期中選舉，執政黨容易流失席次；但這次的選舉對國民黨而言，難度則比表面上看起來更高。他預期，國民黨這次表現恐不如外界預期，但選舉結果未必能代表誰會在2028年的總統大選中勝出。

針對縣市長選舉，祁凱立點出5個關鍵選區，包括新北市、台北市、新竹縣、彰化縣及基隆市；當中，「新北市為最關鍵一戰」，是觀察台灣政治走向最重要的風向指標。

祁凱立分析，新北市人口超過400萬，是台灣人口最多的直轄市，藍綠實力相近，可視為雙方實力正面對決，且全國性因素預料將在新北市選舉結果中扮演重要角色。某種程度來說，無論誰拿下新北，都有理由稱自己表現超出預期，將這次選舉視為勝利。

整體而言，祁凱立預期，國民黨在這次縣市長選舉中面臨保住既有執政版圖的壓力，民進黨席次可能反而增加。這與國民黨許多現任縣市長因任期限制必須卸任、失去現任優勢，賴清德總統施政滿意度提升，以及經濟蓬勃發展有利執政黨等因素有關。

祁凱立也認為，如果國民黨選舉結果不如預期，可能促成黨內權力調整，反而可能為2028總統大選創造更有利位置，因此九合一選舉結果未必能代表2028總統大選勝負。

媒體問到中國介選的影響，祁凱立指出，中共即便試圖干預台灣選舉，但從過往經驗來看，並沒有取得太大成功；民進黨已經連續贏得3次總統大選便是一個例證，台灣選民對中國干預有辨識能力，投票通常依據政黨傾向，或對國家現況的看法做決定。

他也補充，台灣面對這類挑戰已經超過30年，至今仍是充滿活力的民主政體，已有充分的準備能夠應對中國影響。不過，台灣人仍應保持警覺，美國也應對此有所關注。

FAPA北加州分會今天也進行會長改選，由長期推動公共事務倡議的洪輝舜當選；日本放送協會（NHK）也派採訪團隊到場拍攝，作為台美人國會倡議紀錄片取材。