羅智強、徐巧芯任競總總幹事 蔣萬安：台北隊就是團體作戰

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安明天將正式宣布由台中市長盧秀燕擔任競總主委，及競選團隊重要幹部名單。傳出除盧秀燕擔任主委，國民黨立委羅智強將出任蔣競總總幹事、徐巧芯出任執行總幹事？蔣今天表示，台北隊一直以來就是團體作戰。

蔣萬安今天下午出席議員林杏兒婦女後援會成立，對於明天競選總部重要幹部名單？確定由盧秀燕擔任主委，蔣萬安說，他跟秀燕姐一直維持非常密切的感情及合作關係，不管是在立法院，共同推動很多的法案、一起為預算把關；擔任市長以後，就有很多市政交流、捷運興建等，所以一直以來，與盧就是非常深感情，「所以接下來，我們一定會一起攜手合作，並肩作戰。」

媒體追問，除盧秀燕之外，是不是羅智強接總幹事、徐巧芯擔任執行總幹事？蔣萬安說，台北隊一直以來就是團體作戰，所以不管是台北市這五位立法委員在立法院推動非常多重要法案，包括財劃法幫助台北市增加非常多統籌分配稅款；另一方面，去年碰到大罷免，當然他義不容辭站上第一線陪他們(五位立委)度過難關。

蔣萬安說，所以到底台北市這段期間，市府推出各項的政策，人民的眼睛是雪亮的，到底誰在幫市民做事，選民也會用選票，把對人留下來。所以今年的市長選舉，他需要這五位立法委員的幫助，也因此五位立委義不容辭願意來協助，就會持續秉持這樣團結的精神，全力往前邁進。

媒體追問，上一次選舉時，沒有設置總幹事、還有主委？是不是看到洋流愈來愈多？蔣萬安說，每次選舉，當然都會有不同的規劃，那我想，面對每一次選舉我們都是謹慎以對、全力以赴。