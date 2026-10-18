盧秀燕送高虹安「蜂蜜檸檬」有玄機 喊「在野大聯盟」團結拚連任

競選連任的新竹市長高虹安今天成立競選總部，台中市長盧秀燕率「縣市長學姊團」站台，更送上好茶及蜂蜜檸檬，象徵高虹安「苦盡甘來」，還以「在野大檸檬」諧音「在野大聯盟」，喊話國民黨、民眾黨及無黨派團結相挺，力拚高虹安連任。

盧秀燕致詞表示，自己的外公、外婆都是新竹人，外公來自香山，舅舅住在東區，她從小逢年過節都會回新竹探望長輩，「新竹就是我的故鄉」。

盧秀燕透露，高虹安進場時，她特別上前迎接，高虹安對她說「我好想哭喔」。她認為，一方面是總部成立現場高朋滿座，許多鄉親頂著炎熱天氣到場支持；另一方面則是高虹安歷經司法案件，如今能再度站上競選連任舞台，應是百感交集。

盧秀燕說，高虹安過去「遭遇到打擊、遭遇到追殺、遭遇到司法的迫害」，一度不知道明天在哪裡、任期能否做完，如今「法網恢恢，終有晴天，還她清白」，相信高虹安會更珍惜新竹這塊土地及鄉親支持。

盧秀燕也說，除她從台中趕來，台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠也到場，「縣市長學姊團出動」。新竹是科技城市，高虹安本身就是科技人，懂科技、能運用科技，因此呼籲選民支持高虹安連任。

盧秀燕隨後送上特別準備的禮物。她說，上次探望高虹安時，曾送苦茶油及苦瓜，象徵當時「double苦」；這次則送上好茶，寓意「苦盡甘來、回甘」，另準備蜂蜜檸檬茶，把「在野大聯盟」趣稱「在野大檸檬」，象徵國民黨、民眾黨及無黨派團結。

高虹安受訪表示，進場時確實非常感動，現場有許多跨黨派及來自各縣市的好朋友到場支持。盧秀燕、黃敏惠及饒慶鈴3名「學姊」更是北、中、南、東都到齊，過去幾年給她許多經驗及協助，如今再度到場加油打氣，讓她相當感動，未來將繼續努力打贏選戰、爭取連任。

競選連任的新竹市長高虹安今成立競選總部，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴組「縣市長學姊團」到場力挺，4名女性縣市首長上台合影，展現女力團結氣勢。記者黃羿馨／攝影

競選連任的新竹市長高虹安今成立競選總部，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴組「縣市長學姊團」到場力挺，4名女性縣市首長上台合影，展現女力團結氣勢。記者黃羿馨／攝影

競選連任的新竹市長高虹安今成立競選總部，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴組「縣市長學姊團」到場力挺，4名女性縣市首長上台合影，展現女力團結氣勢。記者黃羿馨／攝影

競選連任的新竹市長高虹安今成立競選總部，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴組「縣市長學姊團」到場力挺，4名女性縣市首長上台合影，展現女力團結氣勢。記者黃羿馨／攝影