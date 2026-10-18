彰化縣長參選人魏平政成立醫師顧問團 總團長批綠營打壓醫界

彰化縣長候選人魏平政舉辦醫師顧問團成立大會，會中承諾如果當選會做到65歲以上長者免健保費。顧問團總團長、彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠表示，民進黨和側翼稱，65歲以上長者免費保費是要年輕人要單，這種說法既製造世代對立又混淆視聽。

彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫和前理事長蔡明忠、廖慶龍、巫喜得，及診所協會理事長林育慶和秘書長賴政光等人，今出席魏平政醫師顧問團成立大會。蔡明忠感謝醫界人士不畏壓力出席成立大會，並指台中市原訂醫師顧問團預定千人，在壓力之下減至700人，現今願站出來相挺的都很有勇氣。

蔡明忠指出，日本醫療給付占GDP（國內生產毛額）10%以上，韓國達10%，台灣僅6.8%，醫療資源長期投入不足的課題不僅醫界必須面對，國人享有的醫療同樣未達鄰國標準，無論哪個政黨執政都應持續投入資源，讓第一線醫事人員安心服務。

蔡明忠抨擊民進黨反對立法院通過國、民兩黨提出65歲以上免費健保費，側翼和青鳥指稱老人保費轉嫁給年輕人，平均每人負擔3千元，事實上政府有很多經費支出，例如國防預算分一點過來就能支應400億元的健保費預算，不應把責任推給年輕世代來製造世代對立與衝突。

蔡梓鑫表示，民國113年至114年彰化縣新生人口從8745人銳減至6747人，減少24%，今年預估新生人口少於6千人，恐又再減15%，這對彰化縣是一大警訊，相對的大城、竹塘等偏鄉只有診所，駐診醫師年齡逾六旬，人口數下滑、地方看不到新生契機，彰化將出現無醫鄉，這些都是未來縣長必須處理的重要醫療事務。

魏平政說，立法院今年10月16日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，符合所得條件的65歲以上長者健保費由中央補助，他若當選縣長將推動彰化65歲以上長者免健保費，並依政見規畫財源涵蓋中央未補助的部分，承擔照顧弱勢長者的責任。

魏平政又說，立法委員陳素月把65歲以上長者免健保費列為政見，10月16日立法院相關修法表決她卻缺席，應向選民說明未參與表決的原因，及未來如何落實相關承諾，希望陳素月不要表面喊支持長者福利口號，卻在立法院否決65歲以上免健保費的福利政策。魏平政強調，長者照顧不能停留在口號，經費也要清楚規畫，他計算過補助縣內65歲以上長者健保費經費約25元，將在不排擠縣政府既有社福計畫的條件下施行，如能交給中央支付，更好。