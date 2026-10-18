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深入大里、太平兩地市場 江啟臣允：敬老愛心卡用途將升級

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今早前往地方市場拜票。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今早前往地方市場拜票。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今早前往大里的塗城市場和太平公有零售市場拜票。他表示，若當選市長，65歲以上健保免費絕對會續行，也將補助65歲以上市民施打帶狀疱疹疫苗，而敬老愛心卡也將升級，點數改採一年結算、計程車單趟折抵提高至200元，並擴大至醫療、藥局及農漁會使用，讓大家「卡好用」。

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市議員林碧秀、賴義鍠及蘇柏興團隊等人陪同江啟臣逐一和攤商、民眾握手、打招呼。許多爭相拍照握手，「凍蒜」、「江市長好」的支持聲音不斷。

江啟臣第一站先前往大里塗城市場，除「凍蒜」聲此起彼落外，更有民眾路過隊伍，迅速停妥機車，只為跟江握手拍照，喊一聲「一定支持你，加油」更有攤商握著江的手感性說到，年前8就支持江啟臣，現在也一定會繼續支持。

第二站趕往太平公有零售市場，向購置生鮮食材的市民朋友拜票，途中行經太和宮及北天宮時，在廟方人員陪同下完成參拜，祈求地方繁榮與社會祥和。

江啟臣也指出，他會以AI改善台74線交通，同時推動捷運藍線延伸太平、屯區捷運環狀線（紫線），以及捷運完成前先優化公車路網、班次與準點率，再推動市民免費搭乘。產業方面，將結合實體AI、機器人及無人載具，協助太平、大里製造業升級，讓勞工加薪、青年在地就業。

國民黨台中市長參選人江啟臣今早前往地方市場拜票。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今早前往地方市場拜票。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今早前往地方市場拜票。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今早前往地方市場拜票。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今早前往地方市場拜票。圖／江啟臣提供
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