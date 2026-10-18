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藍營最強母雞出手！盧秀燕接任蔣萬安競總主委「三天前敲定的」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天證實，三天前已同意接任台北市長蔣萬安競選總部主委。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天證實，三天前已同意接任台北市長蔣萬安競選總部主委。記者陳秋雲／攝影

年底選戰加溫，台北市長選戰布局備受關注。針對外界高度關心的競選總部人事安排，台中市長盧秀燕今受訪時親口證實，自己已經正式接任台北市長蔣萬安競選總部的主任委員。 

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盧秀燕受訪時表示：「我想大家都很關心我要接任萬安競選總部職位的事情。因為萬安的總部已經發出了採訪通知明天下午。」

她進一步透露，這項人事布局其實雙方已經談了一段時間，並在三天前正式敲定。「所以在這邊我可以證實的確是我已經接任他競選總部的主任委員，那是三天前敲定的。」

盧秀燕最後表示，事情雖然已經確定，但相關的細節與完整內容，將留待明（19日）下午的記者會再向外界做詳細報告與說明。

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