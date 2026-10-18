聽新聞
0:00 / 0:00
藍營最強母雞出手！盧秀燕接任蔣萬安競總主委「三天前敲定的」
年底選戰加溫，台北市長選戰布局備受關注。針對外界高度關心的競選總部人事安排，台中市長盧秀燕今受訪時親口證實，自己已經正式接任台北市長蔣萬安競選總部的主任委員。
盧秀燕受訪時表示：「我想大家都很關心我要接任萬安競選總部職位的事情。因為萬安的總部已經發出了採訪通知明天下午。」
她進一步透露，這項人事布局其實雙方已經談了一段時間，並在三天前正式敲定。「所以在這邊我可以證實的確是我已經接任他競選總部的主任委員，那是三天前敲定的。」
盧秀燕最後表示，事情雖然已經確定，但相關的細節與完整內容，將留待明（19日）下午的記者會再向外界做詳細報告與說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。