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蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實
年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部將於本月26日成立，台中市長盧秀燕已首肯出任競總主任委員。盧秀燕今受訪時首度證實，雙方討論一段時間，3天前正式敲定，「我的確已經接任他競選總部的主任委員」。
台中市長盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會，會後受訪時證實，已確定接任台北市長蔣萬安競選總部主任委員。
盧秀燕表示，外界相當關心她接任蔣萬安競選總部主委一事，由於蔣萬安競總已發出採訪通知，因此她可以正式證實，確定接任競選總部主任委員。
她說，雙方針對此事已談了一段時間，直到3天前才正式敲定，因此「這個事情已經確定」，至於相關安排及細節，將留待競總記者會再向外界說明。
媒體追問，是蔣萬安主動邀請，還是盧秀燕主動提出接任？盧秀燕未進一步回應，僅表示「明天講、明天講」，隨後離去。
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