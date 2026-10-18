網傳當選停發敬老金？ 沈伯洋駁斥：會發得更有趣「錄一段給小孩的話」

民進黨北市長參選人沈伯洋今下午出席扶輪之友後援會活動，被問及網路謠傳他上任後，就會停發重陽敬老金。沈伯洋駁斥並稱，上任不只會持續發，還會發得比較有趣；敬老不是只有發放現金這樣簡單，精神是要發揚長者的智慧。

沈伯洋強調，這個完全不知道哪來的謠言，若上任不只會持續發，「我還會發得比較有趣。」重陽節的關鍵字是敬老，也要把這樣的精神發揚光大。

他說，現在重陽禮金可以直接入帳或者實體領，若實體領的話，如何讓原先習慣也不會造成壓力之下，加上有趣元素；像是可以請長輩錄下一段給後輩小孩的話，並收入到圖書館，當作是記憶的傳承、思想等，這才是真正意義的敬老。

他說，敬老不是只有發放現金這樣簡單，精神是要發揚長者的智慧，對於城市相當重要。

另一方面，媒體問到，有關蔣萬安被指4年未出席幼兒園長會議時，回應下次非常願意參加會議。沈伯洋認為，昨天聽到時非常訝異，現在重點已不是餐不參加，是過往沒有參加的要怎麼彌補，是否有彌補機制，這才是市民所關心。