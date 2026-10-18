黃仁勳飛桃園…蔣萬安稱到台北僅36分 沈伯洋驚：他這樣講？

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建熱議，日前接受TVBS「佳穎T政步」專訪時，談到輝達執行長黃仁勳飛到桃園機場，可以搭機捷等到台北，只要36分鐘。民進黨北市長參選人沈伯洋下午出席扶輪之友後援會活動受訪，他驚訝蔣的回答，「聽起來是沒有完整替代方案。」

蔣萬安專訪當中，主持人呂佳穎問到，黃仁勳多次來台，飛機都是停在松山機場，若松山機場遷移後，要停在桃園機場。蔣萬安回，現在桃園到台北非常方便，不管是機捷、五楊高架，其實36分鐘就可以抵達。

媒體詢問沈伯洋時，沈伯洋聽到問題後先說，「他（蔣萬安）這樣講的？」通常商務客蠻講究時間效率，這跟醫療後送的意思一樣，松山機場能夠節省一定時間，現在討論時間要怎麼縮短、便利於對方使用等。

沈伯洋說，「今天松機一下就可以到辦公室、醫療院所，這件事情的替代方案要思考。」所以聽下來不是很有完整替代方案。緊接著他思考一下，「我想到一些」，但又回過神說，「我沒有要幫他（蔣萬安）想。」