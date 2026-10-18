南高築牆言論成選戰焦點 陳亭妃：真讓人出乎意料

立法院長韓國瑜昨提出南高蓋萬里長城，成為選戰攻防焦點，民進黨台南市長參選人陳亭妃今下午受訪認為，立法院長韓國瑜的思考邏輯與一般人不太一樣，對於其昨天提出在「台南、高雄之間築起萬里長城、從此不再往來」一說，至今仍無法理解其中的內容與意義。

陳亭妃也說，這番言論令她相當意外，若後續有機會遇到韓國瑜，會當面詢問他這番話背後的真正意義。

面對選戰進入倒數40多天，陳亭妃強調，接下來將持續走遍各地、握住每一雙選民的手，這是此次選戰始終不變的原則。她提到，選戰最後階段將把重心放在「走入人群」，透過深入基層、與民眾面對面互動，爭取更多支持。

陳亭妃今下午分別成立2026青商之友後援會、大台南舞藝同心後援會等之外，也前往市議員參選人黄肇輝聯合競選總部站台，晚間將回到競選總部舉辦「妃熊幸福」親子活動，讓競總變成孩子樂園的同時，也將發放近期最熱門的競選小物「洋流」、「妃起來」飄帶，帶動選舉氣氛。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（白衣者）今下午成立2026青商之友後援會，進場前也一一向支持者寒暄打招呼。記者萬于甄／攝影