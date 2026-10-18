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何欣純台中大里輔選場 允為大里解決這幾件事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（前）今與市議員參選人林德宇成立聯合競選總部。圖／林德宇提供
民進黨台中市長參選人何欣純（前）今與市議員參選人林德宇成立聯合競選總部。圖／林德宇提供

民進黨台中市長參選人何欣純今與市議員參選人林德宇成立聯合競選總部。何欣純允諾若當選，一定會解決大里的垃圾問題，同時將大里聯合行政中心完成，並推動捷運橘線興建以及台中機場擴建。

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何欣純說，台中垃圾一定要解決，不要讓大里和垃圾山畫上等號，汙名化大里。她上任後一定解決垃圾問題，不要讓大家說到大里就想到垃圾山，自己身為大里的女兒，實在很不捨、遺憾、心痛。若當上市長，一定要扭轉這個形象，還大里一個公道。

她說，選戰只剩最後41天，雖一開始落後，但拼命追，目前已經追上。選舉不到票開出來，誰輸誰贏都不知道，因此呼籲鄉親出來投票、全力催票，只要大里大贏、屯區大贏，台中一定贏。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌、教育部次長張廖萬堅、衛福部次長林靜儀和大陸委員會副主委梁文傑也都參與助講，肯定林德宇的問政及服務品質，稱讚他是議會模範生。

林德宇說，這次的目標就是把大里、霧峰顧好，讓何欣純當選市長、自己順利連任。包括敬老、營養午餐、產業升級等政策，都會全力和何欣純配合。台中要進步，需要新的市長帶領大家走向新的方向，他會把過去8年在議會高強度的監督問政，化為何欣純若當選市長在市政最好的助力。而選情競爭仍是非常激烈，「尚穩就是尚危險」，拜託選民肯定他過去的表現，票投林德宇，全力固票。

民進黨台中市長參選人何欣純（左）今與市議員參選人林德宇成立聯合競選總部。圖／林德宇提供
民進黨台中市長參選人何欣純（左）今與市議員參選人林德宇成立聯合競選總部。圖／林德宇提供

何欣純 垃圾山 2026九合一選舉 台中市選舉

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