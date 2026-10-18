陸戰肉搏 蘇巧慧周日跨4行政區宣傳政見拚支持

選戰倒數爭分奪秒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午連排汐止、三峽、三重、中和四行政區行程。她先崭汐止濟德宮媽祖成道日三獻大典，再趕往三峽、三重分別參與排灣族和阿美族的歲時祭儀，接著到中和出席新北市議員張嘉玲「員山後援會成立茶會」，全力衝刺。

蘇巧慧說，她參選八百多天以來，每天都堅持講政見、說願景爭取市民認同，用正面、陽光的態度面對選戰；她也非常感謝不論是各家民調趨勢或現場活動，都有越來越多不分立場、不分族群、不分世代的新北市民支持她，期盼未來有機會可以帶領眾人迎接新北新時代。

蘇巧慧提到，未來的新北市長不僅要接棒，讓現在進行中的工程持續推動，更要有完整的市政藍圖規畫，讓新北掌握下一個廿年的產業關鍵，因此她提出「九大產業園區」政見，包括在汐止打造「跨域」產業廊帶，結合南港生技醫療研發量能，以及汐止的精密製造產業基礎，打造「新北智慧生醫產業廊帶」。

對中和未來發展，蘇巧慧說，她將加速推動「灰磘生醫與智慧科技創新園區」，擴大整合雙和醫院和台北醫學大學的頂尖臨床研究量能，導入AI醫療、智慧醫材等前瞻科技，期盼帶動在地產業升級。

出席民進黨英系新北市議員張嘉玲「員山後援會成立茶會」，蘇巧慧大讚張出身基層幕僚，不僅有多年專業訓練，在中和更有扎實的服務基礎，是在地鄉親好朋友真正的「好家鄰（「嘉玲」、「家人」諧音）」，呼籲民眾支持張嘉玲，也要讓中和區三席全上。

另外，蘇巧慧表示，她是「原住民媳婦」，長年會回台東參與婆家參與的歲時祭儀，未來將落實「原住民族預算加倍」承諾，在生活照顧擴大原住民族租金補貼，減輕居住負擔；同時推動原住民55歲以上假牙補助最高5萬元，讓長輩獲得更完善照顧。

文化傳承部分，將新增傳統領袖（頭目）「文化傳承事務費」，並提高原住民族社團經費補助，支持族人朋友舉辦各項文化活動；同時擴大歲時祭儀返鄉交通補助。蘇巧慧說，未來要讓原住民族視角的聲音進入市政府，以族人需求出發，從生活、制度到文化傳承，提供更全面的支持，讓原住民族在新北安心生活，持續傳承珍貴的族群文化。