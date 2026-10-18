快訊

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

強颱薔琵續增強明達第一波巔峰 Google AI模式預測通過台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

陸戰肉搏 蘇巧慧周日跨4行政區宣傳政見拚支持

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天參加排灣族歲時祭儀。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天參加排灣族歲時祭儀。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

選戰倒數爭分奪秒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午連排汐止、三峽、三重、中和四行政區行程。她先崭汐止濟德宮媽祖成道日三獻大典，再趕往三峽、三重分別參與排灣族和阿美族的歲時祭儀，接著到中和出席新北市議員張嘉玲「員山後援會成立茶會」，全力衝刺。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，她參選八百多天以來，每天都堅持講政見、說願景爭取市民認同，用正面、陽光的態度面對選戰；她也非常感謝不論是各家民調趨勢或現場活動，都有越來越多不分立場、不分族群、不分世代的新北市民支持她，期盼未來有機會可以帶領眾人迎接新北新時代。

蘇巧慧提到，未來的新北市長不僅要接棒，讓現在進行中的工程持續推動，更要有完整的市政藍圖規畫，讓新北掌握下一個廿年的產業關鍵，因此她提出「九大產業園區」政見，包括在汐止打造「跨域」產業廊帶，結合南港生技醫療研發量能，以及汐止的精密製造產業基礎，打造「新北智慧生醫產業廊帶」。

對中和未來發展，蘇巧慧說，她將加速推動「灰磘生醫與智慧科技創新園區」，擴大整合雙和醫院和台北醫學大學的頂尖臨床研究量能，導入AI醫療、智慧醫材等前瞻科技，期盼帶動在地產業升級。

出席民進黨英系新北市議員張嘉玲「員山後援會成立茶會」，蘇巧慧大讚張出身基層幕僚，不僅有多年專業訓練，在中和更有扎實的服務基礎，是在地鄉親好朋友真正的「好家鄰（「嘉玲」、「家人」諧音）」，呼籲民眾支持張嘉玲，也要讓中和區三席全上。

另外，蘇巧慧表示，她是「原住民媳婦」，長年會回台東參與婆家參與的歲時祭儀，未來將落實「原住民族預算加倍」承諾，在生活照顧擴大原住民族租金補貼，減輕居住負擔；同時推動原住民55歲以上假牙補助最高5萬元，讓長輩獲得更完善照顧。

文化傳承部分，將新增傳統領袖（頭目）「文化傳承事務費」，並提高原住民族社團經費補助，支持族人朋友舉辦各項文化活動；同時擴大歲時祭儀返鄉交通補助。蘇巧慧說，未來要讓原住民族視角的聲音進入市政府，以族人需求出發，從生活、制度到文化傳承，提供更全面的支持，讓原住民族在新北安心生活，持續傳承珍貴的族群文化。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到中和議員張嘉玲員山後援會成立茶會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到中和議員張嘉玲員山後援會成立茶會。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 政見 排灣族 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北選戰倒數激鬥 藍綠拋市政牛肉

被批餵藥案死不認錯 蘇巧慧：本於民代職責為孩童發聲

蘇巧慧顏蔚慈聯合造勢 張惇涵站台保證果菜市場不遷蘆洲

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

相關新聞

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

蘇姿丰父親現身力挺 蘇巧慧：一起守住並讓世界看見台灣

民進黨新北市長參選人蘇巧慧這兩天舉辦「夜市人聲」創意室內夜市活動，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親、民進黨美東黨部主委蘇春槐跨海來台相挺。

強心針！蔣萬安證實盧秀燕擔任競總主委 競總明將公布重要幹部名單

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部本月26日成立，台中市長盧秀燕將擔任蔣萬安競總主委，也被視為選前幫蔣萬安選情注入強心針，蔣今受訪證實表示「秀燕姐一直以來，對我非常照顧提攜，並願意分享很多成功經驗，且在市政上彼此密切交流，關於競選總部正式人事安排和規畫，明天就很清楚的向外界報告。

韓國瑜挺柯志恩喊台南高雄蓋「萬里長城」 賴瑞隆：我不太懂

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天（17日）在高雄小港舉辦廟口開講，立法院長韓國瑜站台時建議柯志恩，在台南跟高雄之間蓋一道萬里長城，高雄跟台南就從此不來往，還提到8年前的「愛情摩天輪」政見，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆受訪時滿頭問號，強調「萬里長城？我不太懂」，韓柯兩人與其呼口號，不如多幫高雄爭取建設。

賴總統嘉許65歲以上免繳健保費 鍾東錦讚「跨越黨派，福澤全民」

立法院前天修法讓65歲以上長者免繳健保費，賴清德總統昨天站台挺屏東縣長周春米，嘉許屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，苗栗縣長鍾東錦在臉書稱讚賴總統不僅跨越黨派，更福澤全民，表示「這樣就妥當了，藍白推動，總統嘉許，政院副署，皆大歡喜。」

陸戰肉搏 蘇巧慧周日跨4行政區宣傳政見拚支持

選戰倒數爭分奪秒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午連排汐止、三峽、三重、中和四行政區行程。她先崭汐止濟德宮媽祖成道日三獻大典，再趕往三峽、三重分別參與排灣族和阿美族的歲時祭儀，接著到中和出席新北市議員張嘉玲「員山後援會成立茶會」，全力衝刺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。