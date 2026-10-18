快訊

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

強颱薔琵續增強明達第一波巔峰 Google AI模式預測通過台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白聯手通過65歲長者免健保費 江啟臣籲行政院長盡速副署法案

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，市場內攤商看見江啟臣紛紛拿出好彩頭、包子和肉粽組合。圖／江啟臣競選辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，市場內攤商看見江啟臣紛紛拿出好彩頭、包子和肉粽組合。圖／江啟臣競選辦公室提供

藍白10月16日於立法院會聯手三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。國民黨台中市長參選人江啟臣今表示，「65歲以上健保免費絕對續行」，他期待這項立法通過，能降低三明治世代沈重負擔，更期望行政院長能著眼更高，盡速副署法案，讓長輩安心，降低青年負擔。

2026九合一選舉

江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，與市議員林碧秀、賴義鍠、在地里長及蘇柏興團隊帶著「台中啟程」提袋，獲鄉親熱情回應，爭相拍照握手；市場內攤商看見江啟臣紛紛拿出好彩頭、包子和肉粽組合，盼其當選後為市場帶來環境大改造。

適逢重陽節，江啟臣提到「65歲以上健保免費絕對續行」，他8年前擔任盧秀燕市長的競總主委時，就極力主張恢復被刪除的「長輩健保補助」，8年後看到立法院法制化，非常開心，終於可以全國統一補助，減輕年輕人的負擔。

江啟臣強調，他期待這項立法通過，能成為降低三明治世代沈重負擔、扭轉世代對立的契機，更期望行政院長能著眼更高，盡速副署法案，讓長輩安心，更降低青年負擔。

另外，未來更將台中市補助65歲以上市民施打帶狀疱疹疫苗，幫大家「打皮蛇」；敬老愛心卡也將升級，點數改採1年結算、計程車單趟折抵提高至200元，並擴大至醫療、藥局及農漁會使用，讓大家「卡好用」。

國民黨台中市長參選人江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，獲鄉親熱情回應，爭相拍照握手。圖／江啟臣競選辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，獲鄉親熱情回應，爭相拍照握手。圖／江啟臣競選辦公室提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，獲鄉親熱情回應，爭相拍照握手。圖／江啟臣競選辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，獲鄉親熱情回應，爭相拍照握手。圖／江啟臣競選辦公室提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，獲鄉親熱情回應，爭相拍照握手。圖／江啟臣競選辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，獲鄉親熱情回應，爭相拍照握手。圖／江啟臣競選辦公室提供

江啟臣 藍白 健保費 2026九合一選舉 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍白聯手通過65歲長者免健保費 新北市府稱樂觀其成：讓更多長輩受到照顧

藍白修法擴大長者健保補助 高市府：恐排擠社福、衝擊健保財務

滿65歲免健保費修法…卓揆轟違憲 綠營不同調

65歲長者免健保費立院三讀 政院表遺憾：將採合法合憲因應作為

相關新聞

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

蘇姿丰父親現身力挺 蘇巧慧：一起守住並讓世界看見台灣

民進黨新北市長參選人蘇巧慧這兩天舉辦「夜市人聲」創意室內夜市活動，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親、民進黨美東黨部主委蘇春槐跨海來台相挺。

強心針！蔣萬安證實盧秀燕擔任競總主委 競總明將公布重要幹部名單

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部本月26日成立，台中市長盧秀燕將擔任蔣萬安競總主委，也被視為選前幫蔣萬安選情注入強心針，蔣今受訪證實表示「秀燕姐一直以來，對我非常照顧提攜，並願意分享很多成功經驗，且在市政上彼此密切交流，關於競選總部正式人事安排和規畫，明天就很清楚的向外界報告。

韓國瑜挺柯志恩喊台南高雄蓋「萬里長城」 賴瑞隆：我不太懂

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天（17日）在高雄小港舉辦廟口開講，立法院長韓國瑜站台時建議柯志恩，在台南跟高雄之間蓋一道萬里長城，高雄跟台南就從此不來往，還提到8年前的「愛情摩天輪」政見，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆受訪時滿頭問號，強調「萬里長城？我不太懂」，韓柯兩人與其呼口號，不如多幫高雄爭取建設。

賴總統嘉許65歲以上免繳健保費 鍾東錦讚「跨越黨派，福澤全民」

立法院前天修法讓65歲以上長者免繳健保費，賴清德總統昨天站台挺屏東縣長周春米，嘉許屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，苗栗縣長鍾東錦在臉書稱讚賴總統不僅跨越黨派，更福澤全民，表示「這樣就妥當了，藍白推動，總統嘉許，政院副署，皆大歡喜。」

陸戰肉搏 蘇巧慧周日跨4行政區宣傳政見拚支持

選戰倒數爭分奪秒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午連排汐止、三峽、三重、中和四行政區行程。她先崭汐止濟德宮媽祖成道日三獻大典，再趕往三峽、三重分別參與排灣族和阿美族的歲時祭儀，接著到中和出席新北市議員張嘉玲「員山後援會成立茶會」，全力衝刺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。