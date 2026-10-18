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藍白聯手通過65歲長者免健保費 江啟臣籲行政院長盡速副署法案
藍白10月16日於立法院會聯手三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。國民黨台中市長參選人江啟臣今表示，「65歲以上健保免費絕對續行」，他期待這項立法通過，能降低三明治世代沈重負擔，更期望行政院長能著眼更高，盡速副署法案，讓長輩安心，降低青年負擔。
江啟臣今早先後到大里塗城市場、太平公有零售市場拜票，與市議員林碧秀、賴義鍠、在地里長及蘇柏興團隊帶著「台中啟程」提袋，獲鄉親熱情回應，爭相拍照握手；市場內攤商看見江啟臣紛紛拿出好彩頭、包子和肉粽組合，盼其當選後為市場帶來環境大改造。
適逢重陽節，江啟臣提到「65歲以上健保免費絕對續行」，他8年前擔任盧秀燕市長的競總主委時，就極力主張恢復被刪除的「長輩健保補助」，8年後看到立法院法制化，非常開心，終於可以全國統一補助，減輕年輕人的負擔。
江啟臣強調，他期待這項立法通過，能成為降低三明治世代沈重負擔、扭轉世代對立的契機，更期望行政院長能著眼更高，盡速副署法案，讓長輩安心，更降低青年負擔。
另外，未來更將台中市補助65歲以上市民施打帶狀疱疹疫苗，幫大家「打皮蛇」；敬老愛心卡也將升級，點數改採1年結算、計程車單趟折抵提高至200元，並擴大至醫療、藥局及農漁會使用，讓大家「卡好用」。
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