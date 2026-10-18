影／韓國瑜喊「台南高雄蓋長城」產生不同解讀 柯志恩：大南方概念

立法院長韓國瑜昨晚首度到高雄為柯志恩站台，「韓流」浪潮重返高雄，一句「在台南與高雄之間蓋長城」引發兩地政治人物不同解讀。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，韓院長其實是強調高雄具備自給自足條件，更希望發揮高雄優勢，把南方周圍城鎮如台南、屏東、澎湖等地包含進來，變成「大南方」概念。

韓國瑜金句連發，他表示，希望柯志恩有機會把高雄帶好，這樣的想法非常單純，政治人物永遠只有兩條路，拿到權力後，右邊一條路作威作福、左邊一條路做牛做馬，手上有權力的政治人物要每天為老百姓設想。

韓國瑜說，他跟柯志恩提過，台南與高雄之間若蓋一座萬里長城，高雄跟台南不來往，高雄什麼都不怕，因為高雄有空港、海港、漁港、蛋白區、蛋黃區，以及各種蔬菜、水果、稻米、工商業，換句話說，高雄的條件一定可以發展得非常好。

針對蓋長城之說，柯志恩認為，韓國瑜的意思是說，高雄有雙港、地理條件很好，可以獨立、很多地方可以自給自足。此外，高雄是南方首要之區，所以他一直強調經濟重心要在高雄，既然高雄可以乘載這麼大能量，也應該把台南、屏東或澎湖納進來，變成大南方概念。

柯志恩強調，韓國瑜希望高雄發揮地理環境優勢，把南方周圍所有城鎮包含進來。