挑戰台中市長 何欣純喊話鄉親：讓大里女兒成為家鄉驕傲

民進黨台中市長參選人何欣純今天說，她是在大里土生土長、由鄉親一路栽培的屯區女兒，從三屆議員到四屆立委，每一步都有家鄉的支持與鼓勵。如今有機會競選台中市長，心中除了感恩，更有對家鄉的責任與期待。從屯區出發走向大台中，希望有一天能以市長的身分，為栽培自己的故鄉及全體市民做更多事，讓大里女兒的努力成為家鄉的驕傲。

何欣純上午出席大里霧峰市議員參選人林德宇競選總部成立大會，與鄉親共同為台中隊加油，現場凍蒜聲不斷。她也在台上幽默表示，林德宇議員個子高，每次合照不管站在哪裡都看得到，兩人牽手喊凍蒜時，她的手也得跟著舉得半天高，引起現場一陣笑聲。她強調，無論擔任什麼職務，都要珍惜鄉親的託付，認真服務、踏實做事，把家鄉一路以來的栽培，化為推動城市進步的力量。

何欣純說，屯區的大里、霧峰不只是她個人從政的起點，更是最熟悉、最有感情的家鄉。隨著屯區人口與產業持續發展，交通建設與公共服務更要加快腳步。未來將全力推動大里聯合行政中心加速完工、捷運橘線綜合規畫，以及台63線中投公路銜接國道3號立體交流道等重大建設，改善交通瓶頸、提升生活機能。家鄉的發展不能停下腳步，要以首都格局推動大台中建設，讓屯區迎來更好的發展。

她說，城市進步不只有硬體建設，更要讓市民真正感受到生活變好。從大里女兒到挑戰台中市長，目的是讓未來服務的舞台更廣，不變的是認真做事的初心。她希望帶著家鄉給予的溫暖與力量，繼續走遍大台中，以行動回應市民期待，讓台中迎向欣欣向榮的新未來。