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挑戰台中市長 何欣純喊話鄉親：讓大里女兒成為家鄉驕傲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純上午出席大里霧峰市議員參選人林德宇競選總部成立大會。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人何欣純上午出席大里霧峰市議員參選人林德宇競選總部成立大會。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人何欣純今天說，她是在大里土生土長、由鄉親一路栽培的屯區女兒，從三屆議員到四屆立委，每一步都有家鄉的支持與鼓勵。如今有機會競選台中市長，心中除了感恩，更有對家鄉的責任與期待。從屯區出發走向大台中，希望有一天能以市長的身分，為栽培自己的故鄉及全體市民做更多事，讓大里女兒的努力成為家鄉的驕傲。

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何欣純上午出席大里霧峰市議員參選人林德宇競選總部成立大會，與鄉親共同為台中隊加油，現場凍蒜聲不斷。她也在台上幽默表示，林德宇議員個子高，每次合照不管站在哪裡都看得到，兩人牽手喊凍蒜時，她的手也得跟著舉得半天高，引起現場一陣笑聲。她強調，無論擔任什麼職務，都要珍惜鄉親的託付，認真服務、踏實做事，把家鄉一路以來的栽培，化為推動城市進步的力量。

何欣純說，屯區的大里、霧峰不只是她個人從政的起點，更是最熟悉、最有感情的家鄉。隨著屯區人口與產業持續發展，交通建設與公共服務更要加快腳步。未來將全力推動大里聯合行政中心加速完工、捷運橘線綜合規畫，以及台63線中投公路銜接國道3號立體交流道等重大建設，改善交通瓶頸、提升生活機能。家鄉的發展不能停下腳步，要以首都格局推動大台中建設，讓屯區迎來更好的發展。

她說，城市進步不只有硬體建設，更要讓市民真正感受到生活變好。從大里女兒到挑戰台中市長，目的是讓未來服務的舞台更廣，不變的是認真做事的初心。她希望帶著家鄉給予的溫暖與力量，繼續走遍大台中，以行動回應市民期待，讓台中迎向欣欣向榮的新未來。

民進黨台中市長參選人何欣純上午出席大里霧峰市議員參選人林德宇競選總部成立大會。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人何欣純上午出席大里霧峰市議員參選人林德宇競選總部成立大會。圖／何欣純提供

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