李四川雙溪、貢寮競總接連成立 12里長不分藍綠到齊力挺

國民黨新北市長參選人李四川今天接連成立雙溪、貢寮競選總部，雙溪區12位里長不分藍綠全數到場支持。李四川提出敬老卡升級政見，未來擬將每月600點中的300點開放作為悠遊卡消費使用，並推動「青春山海線2.0」，串聯山海景點及觀光資源，盼改善偏鄉長者生活、帶動地方觀光與就業。

李四川上午首先出席雙溪競選總部成立大會，主辦單位表示，現場湧入逾200名鄉親，雙溪區12位里長不分藍綠全員到齊。雙溪競總後援會長、雙溪區里長聯誼會長簡德福表示，李四川從基層做起，擁有42年中央及地方公務資歷，了解地方實際需求，過去也長期協助雙溪建設發展，期盼未來帶領新北持續進步。

適逢重陽節，李四川向現場長輩致意，並提出敬老卡升級構想。他表示，新北市敬老卡已擴增至每月600點，未來若當選市長，將推動其中300點悠遊卡化，讓長輩可直接用於超商、超市、藥局採買及醫療院所就診費用，增加使用彈性，尤其希望減輕偏鄉長者生活負擔。

李四川也提到，立法院藍白黨團在重陽節前夕三讀通過長者健保排富免費相關措施，盼結合地方敬老政策，提供更完整的銀髮族照顧。

談及地方建設，李四川表示，新北市建設是一棒接一棒，未來將接續市長侯友宜奠定的基礎，持續推動現代化雙溪行政大樓，提升便民服務效能，並提高偏鄉區公所自主預算，讓地方有更多資源推動符合在地需求的建設。

李四川也談起自身從政風格，表示常有人形容他外表「俗」，但他與許多樸實的台灣人一樣，都是「台灣俗」，做人老實、不會硬拗。他說，「臉上的皺紋，是在工地、在地方奔走留下的印記」，現場支持者則以掌聲及「凍蒜」聲回應，不少鄉親上前與他合影留念。

隨後李四川轉往貢寮區競選總部成立大會，先在東興宮主委林秀蘭陪同下參拜祈福，貢寮競總主委張本賢、後援會長趙國棟及貢寮區調解委員會主席吳憲良等人到場。張本賢揮舞戰旗帶領支持者高喊「凍蒜」，並致贈包粽，預祝李四川高票當選。

針對雙溪、貢寮等地觀光發展，李四川表示，未來將推動「青春山海線2.0」，規畫海濱健行及單車專用道，並透過觀光周遊券整合大眾運輸、景點、住宿、美食及消費優惠，讓遊客能「一券暢遊新北」，吸引更多人走進新北29區。

李四川指出，希望透過串聯山海景點與地方特色資源，延長遊客停留時間、帶動在地消費，進一步創造就業機會，讓更多年輕人有機會留在家鄉工作。今天活動包括新北市副市長劉和然、立委廖先翔也到場參與。

李四川出席貢寮競選總部成立大會，「凍蒜」聲此起彼落，展現李四川超高人氣。圖／李四川競辦提供

李四川出席雙溪競選總部成立大會，受到滿場鄉親熱烈歡迎，雙溪區12位里長更是不分藍綠全員到齊。圖／李四川競辦提供

李四川出席貢寮競選總部成立大會，「凍蒜」聲此起彼落，展現李四川超高人氣。圖／李四川競辦提供

李四川出席雙溪競選總部成立大會，受到滿場鄉親熱烈歡迎，雙溪區12位里長更是不分藍綠全員到齊。圖／李四川競辦提供