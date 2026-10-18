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邱建富推敬老福利 6000元春節紅包擬擴及全縣
無黨籍彰化縣長參選人邱建富提出敬老福利政策，主張各陣營參選人提出的65歲以上長者免繳健保費，他也計畫將擔任彰化市長任內推動的70歲以上長者春節敬老紅包6000元政策延伸至全縣，同時推動長青幸福卡升級，讓長輩享有更完善的生活照顧。
邱建富表示，過去擔任彰化市長重視長者福利，推動70歲以上長者春節敬老紅包6000元，讓長輩在農曆新年感受到實質關懷，未來要延伸至全縣，希望透過具體福利政策，減輕長者生活負擔，也降低家庭照顧壓力。
目前縣府推動的長青幸福卡，邱建富指出，未來應進一步研議開放超商、超市、健保藥局及運動、藝文場館使用，並將計程車每趟折抵點數提高至200點、每月點數累積不歸零，同時評估與Uber等多元叫車服務接軌，讓長者就醫、採買及外出更加便利。
對於財源規劃，邱建富表示，自己過去擔任彰化市長期間，重視財政紀律與預算運用，透過撙節開支、檢討行政成本及提升施政效率，將有限資源用在市民真正需要的地方。
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