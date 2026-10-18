北市選情激烈 鄭麗文：一點點亂流不算什麼

九合一選舉進入白熱化階段，台北市長選戰越趨激烈，國民黨主席鄭麗文今天說，即便在台北，一樣面對來自國家機器龐大資源的碾壓，但是大家不要怕，再大壓力都能頂得住；「一點點的亂流不算什麼」，呼籲市民支持台北市長蔣萬安連任。

鄭麗文今天參加國民黨台北市議員參選人汪志冰競選總部成立大會，鄭麗文表示，她跟汪志冰曾經同任國大代表，汪志冰一步一腳印始終如一。士林、北投所需要的建設，汪志冰一一解決，熱心服務的精神永遠沒改變，有情有義的付出，希望大家支持讓汪志冰高票連任。

談到台北市長選情，鄭麗文說，這一場選舉開始有一點緊張，看到這麼優秀的市長，4年來勤勉誠懇，認真推動市政，沒想到家人、家事被民進黨搬出來凌遲，政治不要選到沒有人性與溫度，大家期待選舉可以君子之爭，無奈越來越遙遠，選舉文化越來越惡質。

鄭麗文說，即便在台北，一樣面對來自國家機器龐大資源的碾壓，但是大家不要怕，再大壓力都能頂得住，因為只有這張選票可以守護台灣價值，讓大家知道我們重視品德，讓好人、做事的人能得到肯定。拜託大家，蔣萬安必須要連任，台北才能持續起飛進步，請大家團結所有力量，市長投給蔣萬安，議員投給汪志冰。

鄭麗文說，國民黨選舉憑的是執政真實政績，蔣萬安4年閃亮成績，憑的是清清白白，公平正義自在人心，相信台北市民智慧。

鄭麗文認為，「一點點的亂流不算什麼」，呼籲台北市民用選票守護民主，保持首都台北的尊嚴，支持蔣萬安高票當選，每個人才能心安，每一個有禮義廉恥、敬老尊賢、愛護下一代的民眾都跟蔣萬安站在一起，大家要認清台北未來在大家手中，唯有台北贏，台灣才能贏，國家才能贏。

鄭麗文也提到，國民黨立法院黨團剛推動通過超過65歲以上長者有條件免交健保費，這是送給所有長者重陽節的大禮。