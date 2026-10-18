重陽節談長輩政見 童子瑋：敬老金加倍 完善醫療、交通及照顧品質

基隆市前立委蔡適應今陪基隆市長參選人童子瑋，前往安樂市場拜票。今天是重陽節，兩人都對敬年政策發表意見。童說，當選市長，重陽敬老慰問金和3節敬老金都加倍，全年合計2萬元。蔡表示，照顧老年人，就是減輕年輕人照顧老人的負擔，一舉多得。

蔡適應2022年參選基隆市長失利，童子瑋今年參選市長，蔡今天陪童在安樂市場，問候攤商和採買民眾，為童助選。

蔡適應說，民進黨在重陽敬老政策做了非常多的努力，不論是過去、現在、還是未來，童子瑋接棒擔任市長後，相信他的重陽政策，會讓基隆市民非常有感。

蔡適應指出，台灣過去這幾年經濟發展跟起飛，各城市的稅收都有顯著的成長。這樣的一個成長果實，應該用在更多市民身上，而不是花在虛無浪費的地方，比如「花什麼城市代言人」，市民有感受到代言了什麼東西嗎？

蔡適應表示，基隆的人口老化本來就比較嚴重，一個有想法的市長，應該想辦法將預算挪更多來照顧年老的市民。這個部分童子瑋將心比心做到了，相信市民感受的到。照顧老年人，一定程度的也協助年輕人照顧老人的負指，這是一舉多得的局面，非常的重要。

童子瑋說，基隆65歲以上人口超過8萬人，約占全市人口23%。今年初他就提出「敬老金加倍」政見，除了重陽敬老金從1000元提高到2000元，春節、端午和中秋節的敬老金，也從3000元提高到6000元。符合資格的長輩，一年可領到2萬元，這是市府對長輩付出的回應與心意。

童子瑋老表示，除了敬老金加倍，高齡政策也要進一步思考長輩的醫療、交通以及照顧品質。除了現金，長輩們也非常關心生病時能不能得到好的醫療，行動不便時能不能順利出門，需要長期照顧時有沒有足夠資源，以及退休之後，能不能維持有品質、有尊嚴的生活。

童子瑋說，未來將積極爭取擴建衛生福利部基隆醫院，整合周邊用地，規劃醫養園區，強化醫療、復健及長期照顧量能，也希望與中央合作，增加急診與加護病房等關鍵醫療資源，減少基隆長輩為了就醫，必須長途奔波的負擔。

童子瑋指出，為了照顧高齡市民，未來也將規劃醫療公車、強化復康巴士與無障礙計程車服務，並補助爬梯機等設備，讓住在山坡、老舊住宅或行動不便的長輩，也能更容易出門看診、復健與參加社區活動。

童子瑋表示，真正高齡友善的城市，要讓長輩維持健康、有自己的生活，也能和朋友、家人持續保持社會連結，他會讓長輩「生活有保障、醫療有依靠、出門更方便、健康有人顧」，和市民一起打造更適合長者安心生活的基隆。

今天是重陽節，基隆市長參選人童子瑋宣傳敬老政見，除了重陽敬老慰問金和3節敬老金都加倍，也要完善長輩醫療、交通以及照顧品質。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

今天是重陽節，基隆市長參選人童子瑋宣傳敬老政見，除了重陽敬老慰問金和3節敬老金都加倍，也要完善長輩醫療、交通以及照顧品質。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供