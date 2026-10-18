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彰化縣長選戰拚組織動員 信賴台灣之友會成立志工團

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣信賴台灣之友會今天成立「Team Taiwan（挺台灣）志工團」，成立大會選在民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部舉行。記者林敬家／攝影
彰化縣信賴台灣之友會今天成立「Team Taiwan（挺台灣）志工團」，成立大會選在民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部舉行。記者林敬家／攝影

年底彰化縣長選舉倒數41天，彰化縣信賴台灣之友會今天成立「Team Taiwan（挺台灣）志工團」，成立大會選在民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部舉行，展現對陳素月的支持。由於目前民調未表態比例仍超過4成，黨內人士認為，透過組織成立志工團，有助於擴大支持族群、爭取中間選民。

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陳素月表示，社會進步不只是政治人物的責任，也有賴民間人士與組織共同參與，很高興看到信賴台灣之友會成立志工團，關心國家社會、投入公益，透過凝聚共識，讓社會變得更好。

陳素月也說，未來若能當選縣長、成為領頭羊，更需要鄉親共同參與，才能讓地方建設持續推動、問題獲得解決。她目前每天不敢放鬆、不敢停下腳步，行程滿檔，大小場合都盡量出席，藉此了解地方需求。她強調，自己已經準備好了，將全力以赴，讓彰化大幅進步。

行政院副秘書長阮昭雄表示，他今天是搭著「洋流」來到彰化，行政院長卓榮泰認為信賴台灣之友會相當重要，因此由他代表出席。他本身也是彰化子弟，除了選舉期間，志工團彰化依照8個分區進行組織規畫，持續運作，平時持續做公益、回饋社會，讓民主力量不斷深化。

彰化縣信賴台灣之友會今天成立「Team Taiwan（挺台灣）志工團」，成立大會選在民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部舉行，展現對陳素月的支持。圖／陳素月競選總部提供
彰化縣信賴台灣之友會今天成立「Team Taiwan（挺台灣）志工團」，成立大會選在民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部舉行，展現對陳素月的支持。圖／陳素月競選總部提供

彰化縣信賴台灣之友會今天成立「Team Taiwan（挺台灣）志工團」，投入社會公益活動。圖／陳素月競選總部提供
彰化縣信賴台灣之友會今天成立「Team Taiwan（挺台灣）志工團」，投入社會公益活動。圖／陳素月競選總部提供

志工 陳素月 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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