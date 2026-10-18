藍營竹東上大造勢 楊文科力挺徐欣瑩、范國威 藍軍大團結

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、竹東鎮長參選人范國威今天成立竹東競選總部，國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科到場助陣，強調「世代交替不是推倒重來，而是承先啟後」，呼籲藍營凝聚共識、團結勝選，讓地方建設持續推進、施政經驗順利傳承。

楊文科表示，地方建設需要長遠規劃與持續投入，縣府近年積極推動竹東重大交通建設，其中，台68線快速道路銜接竹東軟橋地區相關工程，正朝發包階段推進；地方關注的二重埔交流道也已完成階段性規劃報告，後續將持續辦理提報及審查作業。

針對二重埔交流道規畫，楊文科指出，未來將採立體化設計，避免與地方道路平面交叉，讓車流直接銜接台68線快速道路及二重埔外環道路，改善交通動線、提升通行效率，為竹東未來發展奠定基礎。

楊文科強調，每一項建設都是地方百年大計，不能只看眼前，更要為下一代預留發展空間。新竹縣今天累積的成果，來自地方團隊長期努力，未來應在既有基礎上持續精進，讓規畫中的建設逐步落實，不因世代交替而中斷。

他也感謝立委林思銘、前縣長邱鏡淳、縣議員、地方民意代表、村里長及各界人士到場支持，指出地方進步需要中央與地方協力，也仰賴縣府、議會、鄉鎮公所及基層民意代表共同打拚，才能將規畫化為具體成果。

楊文科表示，選舉不只是人選競爭，更關係地方未來發展方向，呼籲支持者團結支持徐欣瑩、范國威，讓縣政與鎮政相互配合，為竹東及新竹縣爭取更多發展機會。他強調，真正的傳承不是停留在過去的成績，而是顧好前人打下的基礎，接續推動尚未完成的建設，並在既有成果上持續突破。

楊文科感性表示，自己今年已76歲，雖然即將卸下縣長職務，但對地方的關心與服務熱忱不會改變。他期盼將多年累積的施政經驗與建設成果傳承給願意承擔責任的新世代，讓新竹縣持續進步，走得更穩、更遠。

竹東鎮長參選人范國威今天成立竹東競選總部，支持者高喊凍蒜。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩和民眾逐一握手致意，不少民眾大喊「支持」。記者郭政芬／攝影

楊文科強調「世代交替不是推倒重來，而是承先啟後」，呼籲藍營凝聚共識、團結勝選，讓地方建設持續推進、施政經驗順利傳承。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩向民眾懇託，並談到未來對於竹東的規畫。記者郭政芬／攝影

今天在造勢活動舉辦大進場，現場氣氛熱絡。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天與民眾互動熱絡，不少民眾大喊「支持」。記者郭政芬／攝影