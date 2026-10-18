盧秀燕助陣徐欣瑩、范國威竹東競總成立 高呼：選懂科技的徐欣瑩

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、竹東鎮長參選人范國威今天成立竹東競選總部，現場湧入超過4千名支持者，場面盛大，展現團結勝選氣勢，台中市長盧秀燕站台指出，這次在兩個縣長參選人當中，你要怎麼選？「選一個對薪資、產業、新竹發展最好的人，那就是徐欣瑩。」

盧秀燕表示，新竹縣市在全國城市薪資排名分居第一、第二，與民眾勤奮打拚及高科技產業發展有關，地方首長也須了解科技產業，才能掌握發展方向、協助產業成長。她以新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科為例，指出他們是科技人，並強調地方首長若能了解科技，才能協助產業發展，維持新竹在科技與經濟上的競爭力。

盧秀燕說，選舉不只是候選人個人的事，也關係民眾經濟、民生、新竹發展及國家未來。徐欣瑩是科技人，擁有測量博士背景，熟悉科技領域，若當選縣長，可協助地方政府配合國家高科技產業發展，帶動新竹經濟與產業發展。

此外，盧秀燕還說，竹東是客家人口眾多的鄉鎮，鎮長與縣長若無法合作，彼此牽制，將抵銷地方發展的力量。她肯定范國威與徐欣瑩共同成立競選總部，認為這代表雙方有意合作、共同為新竹打拚，並呼籲徐欣瑩、范國威及議員、里長團結爭取支持。

徐欣瑩指出，未來若擔任新竹縣長，將加速推動交通建設與科學園區三期開發，承諾全力推動楊文科縣長提出的十大交通建設，並將二重交流道納入加速推動項目，新竹縣要持續強化基礎建設與科技發展，帶動竹北、竹東及新竹生活圈整體發展，並推動竹東觀光，提升地方發展動能，打造更舒適、優質的生活環境。

范國威表示，竹東是新竹縣中心、溪南交通樞紐及商業重鎮，擁有工研院、全台最大客家傳統市集，天穿日客家山歌比賽也是全台指標性活動，但近年發展彷彿按下「慢速鍵」。他此次參選，希望為家鄉開創新局。

范國威並提出「Five Power‧五大力量」政見，以交通力、產業力、營造力、社教力及文化力為核心，規畫科技治理、交通路網升級、舊商圈翻新、農村創生及提高青年就業率，並推動外五里污水系統、中興河道整治、長者福利、幼兒托育、兒童早療補助及「月月有活動」，促進多元文化與世代交流。

現場湧入超過4千名支持者，場面盛大，展現團結勝選氣勢。記者郭政芬／攝影

台中市長肯定范國威與徐欣瑩共同成立競選總部，認為這代表雙方有意合作、共同為新竹打拚，並呼籲團結爭取支持。記者郭政芬／攝影